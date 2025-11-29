Suscríbete
El vino delata a Capi Bara en ¿Quién es la Máscara?; Carlos Rivera intuye que es un amigo suyo

Todos los investigadores registraron la pista pero solo el cantante le dio la importancia que merecía

Noviembre 29, 2025 • 
Alejandro Flores
carlos rivera capibara.jpg

Carlos Rivera y Capi Bara

Instagram

Capi Bara es uno de los personajes de "¿Quién es la Máscara?” que más simpatía ha generado en el público y entre los investigadores.

En su primer show, durante el segundo programa de esta temporada, incluso fue salvado por los jueces para que pudiera seguir en la competencia.
“Cuando no trabajo en un barco pirata, me gusta dirigir cruceros”, dijo en el programa de este domingo 23 de noviembre en el que otra vez fue salvado.
Pero durante e segmento de las pistas, se pudo ver una escena que resultó reveladora de su identidad , por lo menos así lo pensó de inmediato Carlos Rivera.

El señor intuición, en acción

El cantante tlaxcalteca piensa que detrás de la Máscara de Capi Bara está un amigo suyo al que conoce muy bien de fiestas y reuniones.

“Pienso que puede ser, porque además nunca ha estado en "¿Quién es la Máscara?... pienso que puede ser Horacio Pancheri”.

La pista que habría delatado a Horacio

Dentro del segmento de pistas, Capi Bara contó que disfruta mucho de los lujos de estar en un crucero de alta gama. Y al mostrar cómo es su vida en estos crucero fue que cometió una indiscreción que habría revelado su identidad.

Capi Bara se mostró bebiendo una copa de vino en compañía de amigos y mientras recitaba un hermoso poema sobre

“Hay un actor que le encanta el vino, pero a parte es conocedor. Yo creo que Capi Bara es Horacio Pancheri”.

En efecto, Hoarcio ha llegado a publicar fotos para mostrar su gusto por el mundo de la fermentación de la uva.
“Mi pasión es el mundo del vino”, escribió Horacio Pancheri en una publicación de su cuenta de Instagram que parece darle la razón a Rivera.

Pancheri incluso ha hecho publicaciones en las que juega a hacer retos con sus seguidores para adivinar botellas de vino.

Horacio Pancheri ¿Quién Es La Máscara?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
