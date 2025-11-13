Erika Zaba rechazó ayuda de Yuri cuando murieron sus papás y era adolescente: “No quería causar lástima”

“Yuri quería hacer un concierto con varios artistas para recaudar fondos ‘para darte ese dinero para ti y tus hermanas’”.

Hace 30 años perdieron la vida los padres de Erika Zaba en un terrible accidente automovilístico.

En octubre pasado, la ex OV7 revivió el momento en el programa ‘MontseYJoe’, a donde fue invitada. Ahí, a cantante aseguró que no entiende por qué la vida le arrebató tanto. Erika tenia 16 años, en agosto de 1994, cuando quedó huérfana junto a sus dos hermanas.

“Veníamos los cinco en el coche. Somos tres mujeres, tres hermanas, yo soy la más grande. Yo tengo 47, la que sigue 43 y la siguiente 37. Veníamos de Acapulco cuando la carretera era de 8 horas, había muchos deslaves en las lluvias. Estoy hablando de hace muchos años. Había muchos deslaves y chocamos en la carretera en un regreso de unas vacaciones”, relató Zaba.

Siguió contando la terrible experiencia en la que sus padres murieron instantáneamente y ella fue la única que tuvo que permanecer hospitalizada por casi un año al estar en coma.

Erika iba detrás del asiento de su padre, lo que le provocó una serie de heridas graves, como fractura de cráneo e inflamación del cerebro.

En la emisión de ‘MontseYJoe’ dijo determinante que “la vida me quitó mucho, nunca voy a entender por qué y nunca lo voy a aceptar tampoco, pero me ha recompensado con un gran marido, con un gran hijo, con una gran familia y también grandes amigos.

Ahora, la intérprete volvió a ofrecer una entrevista con Yordi Rosado y dio detalles desconocidos hasta el momento, como el que la también cantante Yuri le ofreció ayuda para sacarla adelante junto a sus hermanas.

La empresaria indicó que Yuri le ofreció ayuda para recaudar fondos y así afrontar su nueva realidad, pues sus papás no le dejaron ninguna herencia; sin embargo, Zaba rechazó el apoyo.

“Yuri quería hacer un concierto con varios artistas para recaudar fondos ‘para darte ese dinero para ti y tus hermanas’, y no lo acepté. Mi orgullo, no quería le gente me tuviera lástima, que dijeran ‘pobrecitas, se quedaron sin papá’... la lástima de la gente me hacía sentir muy mal”, reconoció.

“¿Tú te imaginas lo que me hubiera ayudado eso? Hoy lo veo”, dijo Erika, quien recientemente se pudo reunir con Yuri en su camerino para darle las gracias por aquel detalle.

Añadió que en ese encuentro “abrimos una botella de vino y le di las gracias. Entonces no acepté por orgullo, por rebeldía, por negación”, y rememoró que Yuri le dijo que nunca ha dejado de estar al pendiente de ella.

“Yo siempre estuve pendiente de ti y siempre te he admirado, he seguido de cerca cómo has sacado adelante a tu familia”, le habría expresado la veracruzana.