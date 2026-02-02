Suscríbete
Yordi Rosado aprovecha cancelación “Enrrollados” para someterse a una doble cirugía

El conductor acepta que es una operación complicada pero confía en los médicos

Febrero 01, 2026 • 
Alejandro Flores
yordi rosado.jpg

Yordi anunció su cirugía en sus redes sociales

facebook

Hace meses que Yordi Rosado necesitaba someterse a una cirugía doble pero no había podido programarla debido a que siempre tenía demasiado trabajo.

“Era algo necesario pero necesitaba tiempo para recuperarme”, platicó el conductor en un video publicado en su cuenta de facebook.
Finalmente, el productor y entrevistador encontró el tiempo ideal ahora que se cancelaron totalmente los planes de la gira del reencuentro de “Otro Rollo”, la cual estaba originalmente pensada para enero y febrero.
Aprovechará, además, que este fin de semana es de descanso obligatorio en el calendario laboral por lo que tendrá los días que necesita para recuperarse.

“Tengo que sacarme dos muelas. es una cirugía donde te sacan la muela y posteriormente te ponen un tornillo en la encía y ya con ese tornillo te colocan la pieza dental nueva”, narró Yordi.

“Es complicado": Yordi Rosado

El conductor dejó grabada su entrevista semanal, que en esta ocasión fue con Sebastián Yatra, para tener todo el fin de semana libre.

“La cirugía está complicada, sí está complicada, pero estoy seguro de que saldrá bien... ya les iré contando”.

Yordi cerró su transmisión en facebook con una petición para sus seguidores: “Ya sé que no quieren tener mi ‘puente’ pero si pasan por alguna situación similar, pueden escribirme y así estaremos platicando desde la cama”.

Yordi Rosado
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
