¿Misógino o revolucionario? Chappelle Roan escandaliza con su vestido en los Grammy 2026

Bad Bunny cumplió su cita con la historia en los Grammy 2026: su álbum “Debí tirar más fotos” se convirtió en el primer disco totalmente en español que gana el Grammy en la categoría de Álbum del año.

Durante la edición 68 de los premios Grammy celebrados este domingo 1 de febrero, Bad Bunny refrendó el momento de éxito espectacular que vive desde hace un año y cuyo siguiente paso es el show de Medio Tiempo del Super Bowl.

Pero también cumplió con un compromiso político, ya que en su discurso hizo una declaración de principios en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

“No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos. Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE. El odio solo genera más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden”.

El escándalo del vestido de Chappelle Roan

Pero la polémica no estuvo sólo en la premiación con Bad Bunny, también en la alfombra roja con el desfile de la cantante Chappelle Roan.

La ganadora del año pasado del Grammy a Mejor Artista Nueva, apareció en la pasarela previa a la ceremonia de premiación con un vestido de gasa color vino y una capa que hacía juego.

Se trataba de un diseño que hizo Miguel Castro Freitas para la legendario casa de modas Mugler.

“Ya era un look atrevido, dada su transparencia, pero una vez que Roan se quitó la capa, la apuesta se multiplicó por diez”, publicó Vanity Fair, en su edición en inglés.

Lo impactante del vestido es que en la parte de enfrente solamente colgaba de los pezones de la propia Roan... o al menos eso parecía en primera instancia.

La propia edición digital de Vanity Fair revleó el misterio detrás de ese vestido que provocó una polémica ya que el New York Times lo calificó como fuera de lugar.

“Y gran parte de los comentarios en internet lo acusan de ser un diseño misógino”, resumió Vanity Fair.

Lo cierto es que Chappele Roan siempre se ha caracterizado por hacer lo que se llama “bold fashion statemnts” (declaraciones de moda con impacto). Ella misma hace una semana publicó un mensaje en Instagram con sus vestidos más originales y provocadores junto con el texto:

“No creo que sea necesario usar alta costura o ropa carísima para ser considerado a la moda o estar “en el mundo de la moda”. ¡Al diablo con eso! Eso es raro, patético y, en mi opinión, muy fuera de lugar. Controlar las reglas es estúpido. Seamos todos lindos juntos”.

Esa fue su intención en la alfombra de los Grammy. Vanity Fair explicó la historia detrás de su vestido de esta manera:

“Sí, el vestido de gasa colgaba de dos piercings en los pezones. Solo que, al observarlo más de cerca, parecían ser prótesis aplicadas al pecho de Roan, lo cual era comprensible. El vestido es una recreación contemporánea de Castro Freitas de un conjunto de alta costura que el difunto Manfred Thierry Mugler presentó en la pasarela para su marca homónima en 1998".

De acuerdo con Vanity Fair, la acusación de “fuera de lugar” o “misógino” carecen de sentido ya que en realidad se trata de una interpretación de un clásico.