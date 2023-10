Cuando Daniel Bisogno se hizo una prueba de VIH y salió positiva antes de ser hospitalizado

Daniel Bisogno compartió lo que pasó cuando le dieron los resultados de su prueba VIH.

Daniel Bisogno narró los angustiantes momentos que vivió y lo llevaron a ser hospitalizado de emergencia. El presentador llegó a pensar lo peor, al grado de hacerse una prueba de VIH; en una primera instancia, un doctor le dijo que la prueba era positiva.

Luego de haber sido dado de alta, debido a que fue hospitalizado de emergencia y tuvieron que intubarlo a finales de mayo pasado porque se le reventaron unas varices esofágicas (venas anormalmente dilatadas que se encuentran en la parte final del esófago), provocándole una severa hemorragia, Daniel Bisogno ofreció una entrevista a Pati Chapoy, en junio pasado, en la que habló sobre los momentos complicados de salud por los que atravesó.

El conductor de ‘Ventaneando’ comentó que “cuando arranqué ‘Lagunilla mi barrio’ varias veces empecé a desmayarme por la debilidad y no sabía qué era. Salieron tan bajas las defensas, primero pensaron que eran amibas, y eran, le atinaron, pero el tratamiento fue tremendo, me hice estudios, hasta que el doctor me dice que me hiciera exámenes de todo, entonces me hicieron ultrasonido y la prueba de VIH”.

Daniel Bisogno llegó a pensar lo peor cuando un doctor le dijo que todo indicaba que era positivo a VIH.

“Me dice el doctor, bueno uno que atendía ahí: ‘Es que para nosotros esto es positivo’. En ese momento me suelto llorando, le hablo a mi doctor, está pasando esto, y me dice ‘que son pruebas de ínfima categoría’. Me dice: ‘Ven a realizarte la prueba mañana’. Yo dije, denme un retroviral”.

“Me hacen la prueba y (me dicen) ‘si sale negativa el día de hoy se va enterar que es negativa y puede estar tranquilo, pero si sale positiva tenemos que mandar y hacer una comprobación a Estados Unidos’, lo más avanzado para demostrar que si es positivo”.

El actor entró en una desesperación profunda por conocer los resultados de su prueba.

“Le hablo al doctor, dame la pastilla, y me dice ‘todavía no llegan los resultados, cálmate, vete hacer una prueba de recuento viral (prueba de sangre que mide la cantidad de VIH en una muestra de sangre)’... El resultado de Medica Sur, nomás decía, no reactivo (negativo). Y pues no tenía nada, luego llega el de Estados Unidos y nada, y el de recuento viral, no detectado, yo ya tirado en el piso llorando, la próxima que me hago de defensa de sangre, una química sanguínea, vuelve a salir bajo, hay qué ver, y ahí me entró el terror”.

“Y uno lee en google y más cuando uno está enfermo y te mueres a los cinco minutos, yo ya dije tengo leucemia, cáncer de todo, y de plano no me fui hacer el examen, hasta que viene este suceso”.

El día de ayer, se regó como pólvora el rumor de que Daniel Bisogno estaba en terapia intensiva debido a un choque séptico y su estado de salud era grave.

Horas después, ‘El Muñeco’ salió a desmentir esto rumores sobre su estado de salud.

“A ver ‘culeyes’ queridos, la única entrevista que yo di fue a Pati Chapoy y ahí dejé en claro que tendría que ir a hacerme pruebas periódicas para ver que todo esté bien. Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo que pasó combinado con las vacaciones que voy a tomar”.