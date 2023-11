Paulina Mercado tiene un tumor en la cabeza y Juan Soler se conmueve hasta las lágrimas

Paulina Mercado dio a conocer que tiene un tumor en la cabeza y que entrará en los próximos días a quirófano.

Paulina Mercado abrió su corazón al compartir que le detectaron un tumor en la cabeza, pero está confiada en que todo saldrá bien en su operación y con el apoyo de su novio, Juan Soler, quien ha estado con ella en las buenas y en las malas.

“Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza, me van a operar prontísimamente, es una operación, amor, que sí me da miedo, porque te parten el craneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás, desde que me enteré, tú (Juan Soler) me has acompañado de la manita en este proceso, yo que juego siempre a ser la mujer maravilla de que no pasa nada, hay que tener buena actitud, soy muy positiva”, expresó la conductora en el canal de Youtube que tiene junto a su pareja titulado Juan soler y Paulina Mercado.

Paulina le agradeció a su novio no dejarla sola en estos difíciles momentos de su vida.

“Sé que todo va a estar muy bien, pero tú me has ayudado a soltar, a llorar. (Me has dicho) puedes recargarte en mí, me has acompañado a mis estudios, a mis resonancias magnéticas, esto nos ha acompañado de una manera fantástica, en un tema así, no cualquiera jala, tú te has portado divino conmigo; me acuerdo perfecto cuando te dije: ‘Oye amor, y me querrías si fuera pelona’, y me contestaste: ‘Claro, no te preocupes, yo te compro una peluca’.

