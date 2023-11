Exnovio de Daniel Bisogno le muestra su incondicional apoyo durante la crisis de salud que enfrenta

El influencer sigue sintiendo algo muy especial por el conductor de ‘Ventaneando’.

Daniel Bisogno, de 50 años, sigue luchando por su vida, pues su apariencia cada vez más delgada ha encendido las alarmas en el medio artístico, luego de haber sido internado en el hospital en un par de ocasiones en tan poco tiempo por complicaciones severas de salud.

Hace unos días, el programa ‘Chisme No Like’ destapó la supuesta relación sentimental entre Daniel Bisogno y un joven influencer venezolano de nombre Julio Ayala, cuyo romance no prosperó debido a que el presentador de ‘Ventaneando’ acabó con su noviazgo y hasta lo corrió de su departamento.

“Solamente ya no estamos, ya siento que pasó lo que pasó y punto... No sé, se acabó y punto, siento que no tengo nada qué decir, cuando las cosas no salen, no salen y cuando algo no se da es porque viene algo nuevo y punto... Sólo estaba ahí de paso (en el departamento de Bisogno), pero no vivía ahí".

En la salud y en la enfermedad...

En medio de fuertes rumores sobre el difícil estado de salud de Daniel Bisogno, al grado de que estarían haciéndole un ‘trabajito sucio’ al ‘Muñeco’, su supuesta expareja, Julio Ayala, publicó un video que puede ser un mensaje claro, donde él le muestra su incondicional apoyo en las buenas y en las malas al presentador en la dura lucha que enfrenta para salir adelante, pese a que ya no están juntos.

