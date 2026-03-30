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Ricardo Hill manda doloroso mensaje a sus hijos en medio de una profunda depresión

El comediante conocido por su parodia de El Ticher en “La hora Pico” lleva tres años sin ver a su hija Diana

Marzo 29, 2026 • 
Alejandro Flores
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Ricardo Hill quiere volver a la televisión

Televisa / Captura Matilde Obregón

Ricardo Hill tiene muchas ganas de volver a la televisión.

Famoso por haber hecho la parodia de Joaquín López Dóriga durante casi una década, Ricardo Hill batalla ahora con problemas de salud física y mental que lo han obligado a alejarse de los programas de televisión y las obras de teatro.
en una entrevista para el canal de Youtube de Matilde Obregón, el comediante habla con frases cortas pero lúcidas.
Ayudado por uno de esos hermanos (quien se ha convertido en su cuidador de 24 horas), Ricardo Hill tiene el diagnóstico de una depresión clínica que ha decidido enfrentar sin ayuda psiquiátrica.
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¿Por qué Ricardo Hill no ha visto a sus hijos?

Ricardo Hill cuenta que a su hija Diana, que vive en Michoacán, no la ha visto desde hace unos tres años.

“Se fue a estudiar”, cuenta el comediante al recordar cómo fue que poco a poco se perdió el contacto entre ellos.

Su otro hijo, Luis Antonio, sí vive en la Ciudad de México, donde se dedica de lleno a su trabajo.

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Alejandro Flores

Hill recuerda que en alguna época, Luis Antonio quiso dedicarse al doblaje y que de hecho él lo impulsó ya que le daba trabajo en algunos de los proyectos en los que era el director de doblaje.

Con 65 años de edad, Ricardo Hill dice que no quiere estar en un asilo, por lo que a pesar de su complicada situación personal y económica no quiere entrar a la Casa del Actor.

“Prefiero estar con mi hermano”, dice.

Ricardo Hill
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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