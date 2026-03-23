William Levy enciende rumores de romance con una misteriosa mujer a la que llama “señorita J”

La foto es reveladora: se ven una mano de quien sería William Levy tomada cariñosamente por la mano de una mujer.

Está publicada en la cuenta de Instagram del actor de origen cubano y provocó de inmediato la idea de que le ha dado una nueva oportunidad al amor.

Levy vivió un rompimiento complicado con Elizabeth Gutiérrez y hasta ahora se había mantenido alejado de la posibilidad de tener nueva novia.

Eso ha cambiado aparentemente desde febrero de este año, cuando algunas fans lo captaron en un supermercado en compañía de un mujer.

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El 9 de marzo, Levy alimentó las versiones de nuevo noviazgo la publicar un mensaje en el que agradece a “la señorita” por el “amor limpio y un poquito loco” que le brinda.

¿Quién es la nueva novia de William Levy?

La búsqueda de la identidad de la “señorita J” parece que finlamente han terminado: William Levy fue captado en una cafetería y el video, publicada por una cuenta de fans del actor, se viralizó porque no estaba solo, sino en compañía de la misma mujer con la que se le había visto en el supermercado, de acuerdo con una publicación de Univisión.

Para mayor certeza, la publicación de William Levy en su perfil de Instagram muestra su mano entrelazada con la de una mujer... alrededor de tazas de café.

“Por fin conocimos a la señorita J”, escribieron sus seguidoras.

Fans de William Levy aseguran haber descubierto la identidad de la señorita J Instagram

Y además, supuestamente habrían descubierto su identidad: se llama Jenifer Camacho y es enfermera de cuidados intensivos.

