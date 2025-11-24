Suscríbete
Famosos

Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”

La influencer fue la segunda eliminada de este 23 de noviembre

Noviembre 24, 2025 • 
Alejandro Flores
wendy guevara quine es la maacara.jpg

Wendy Guevara

Televisa

Wendy Guevara estaba detrás de María Ovina en ¿Quién es la Máscara?

Pero no fue algo fácil para ella. Sí fue divertido pero no fácil. Wendy Guevara se enfrentó a la intuición de Carlos Rivera y sucumbió: el señor intuición supo desde su primera participación en el programa de hace un mes que detrás de la máscara de María Ovina podría ocultarse La Wendy.
“Hoy vine con esa idea de confirmar lo que sospechaba”, dijo Rivera justo minutos después de que se reveló la identidad de Wendy.
Otra que estuvo muy cerca de adivinarlo fue Anahí, quien tiene una relación de amistad con Guevara.
“Con razón no me hablabas”, le reclamó la cantante a Wendy.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

bebeeee la mascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
El segundo programa del reality show tuvo dos momentos emocionantes
Octubre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Le quitan la máscara a Sonaja, Chupón y Bebé; esta identidad se reveló en "¿Quién es la máscara?”
Octubre 26, 2025
Famosos
¿Cómo le hizo Anahí para descubrir a Marlene Favela en “Quién es la Máscara”?
Octubre 29, 2025
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
Noviembre 02, 2025
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
Noviembre 09, 2025
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

Sucede que Anahí detectó que el elemento clave para saber quién era María Ovina era la voz y así lo entendió la propia Guevara.

“En un programa me dijo: es que tiene la voz medio rasposa y entonces si es mujer puede ser Alejandra Guzmán... o puede ser hombre”.

Desde ese momento, María Ovina jugó a no hablarle a Anahí.

Lo que dijo Wendy Guevara al ser eliminada de "¿Quién es la Máscara?”

Una vez que se quitó la Máscara, la influencer habló del reto que significó participar en el programa, donde tuvo tres participaciones y se quedó a un paso de la final.

“Lo divertido de todo es que de veras piensas que la gente te está viendo y te ríes y gesticulas y todo”, confesó Wendy.

En ese sentido y con la franqueza que siempre habla, la influencer se dio tiempo para reírse de sí mismo por ese comportamiento reflejo.

“Ay, qué ridícula de verdad, yo. Me decía: ay ¿por qué me estoy riendo? ¿por qué estoy haciendo caras y todo?”

Omar Chaparro y Ana Brenda Contreras la tranquilizaron y explicaron que todos esos movimientos y gestos “traspasan” la Máscara y dan la vibra a la gente sobre su identidad.

Wendy Guevara
 ¿Quién Es La Máscara?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
miss universo raul rocha harfouch.jpg
Famosos
Omar Harfouch exhibe videos de reuniones con el presidente de Miss Universo: “Sospechaba de él”
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
lili-estefan-lina-miss-universo-gloria.jpg
Famosos
¿Qué dijo Lili Estefan del papel de su hija Lina como Miss Cuba en Miss Universo 2025?
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
dueno-miss-universo-fatima-omar-.jpg
Famosos
Dueño de Miss Universo vs. exjuez que pide renuncia de Fátima Bosch: “Oportunista, siento lástima”
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
¡Muere actriz de 'Luz Clarita'!
Famosos
Murió ex Miss México: Luto por la inolvidable estrella y ‘vampiresa’ del cine mexicano
Noviembre 23, 2025
 · 
TVyNovelas
itati-cantoral-mentiras-.jpg
Famosos
Itatí Cantoral, ¿lo hace bien como ‘Lupita’?: Así fue el debut de la actriz en ‘Mentiras, el musical’
Interpreta a uno de los personajes favoritos de la obra.
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-corona.jpg
Famosos
Exjuez de Miss Universo exige renuncia inmediata de Fátima Bosch; otras concursantes lo apoyan
La polémica persigue el triunfo de la mexicana.
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
bancarrota de famosos.jpg
Hollywood
Actores que quedaron bancarrota pero tuvieron una segunda oportunidad
El caso de Kevin Spacey nos recuerda las historias de estas otras estrellas de Hollywood
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
pepe aguilar (1).jpg
Famosos
Pepe Aguilar defiende a Ángela: “Ojalá las mexicanas dejen de fregarse entre sí”
El cantante asistió, por primera vez como público, a un concierto de Ángela Aguilar
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores