Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”

Wendy Guevara estaba detrás de María Ovina en ¿Quién es la Máscara?

Pero no fue algo fácil para ella. Sí fue divertido pero no fácil. Wendy Guevara se enfrentó a la intuición de Carlos Rivera y sucumbió: el señor intuición supo desde su primera participación en el programa de hace un mes que detrás de la máscara de María Ovina podría ocultarse La Wendy.

“Hoy vine con esa idea de confirmar lo que sospechaba”, dijo Rivera justo minutos después de que se reveló la identidad de Wendy.

Otra que estuvo muy cerca de adivinarlo fue Anahí, quien tiene una relación de amistad con Guevara.

“Con razón no me hablabas”, le reclamó la cantante a Wendy.

Sucede que Anahí detectó que el elemento clave para saber quién era María Ovina era la voz y así lo entendió la propia Guevara.

“En un programa me dijo: es que tiene la voz medio rasposa y entonces si es mujer puede ser Alejandra Guzmán... o puede ser hombre”.

Desde ese momento, María Ovina jugó a no hablarle a Anahí.

Lo que dijo Wendy Guevara al ser eliminada de "¿Quién es la Máscara?”

Una vez que se quitó la Máscara, la influencer habló del reto que significó participar en el programa, donde tuvo tres participaciones y se quedó a un paso de la final.

“Lo divertido de todo es que de veras piensas que la gente te está viendo y te ríes y gesticulas y todo”, confesó Wendy.

En ese sentido y con la franqueza que siempre habla, la influencer se dio tiempo para reírse de sí mismo por ese comportamiento reflejo.

“Ay, qué ridícula de verdad, yo. Me decía: ay ¿por qué me estoy riendo? ¿por qué estoy haciendo caras y todo?”

Omar Chaparro y Ana Brenda Contreras la tranquilizaron y explicaron que todos esos movimientos y gestos “traspasan” la Máscara y dan la vibra a la gente sobre su identidad.