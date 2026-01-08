Daniela Castro se queja de las “mocosas” que no respetan a las primeras actrices

Daniela Castro habló sobre las nuevas generaciones de actores en televisión.

La actriz, que obtuvo su primer éxito masivo con la telenovela “Cadenas de amargura” en 1991, considera que hay una mala actitud de parte de los jóvenes que comparten grabaciones con los primeros actores.

Castro recordó, por ejemplo, el profundo respeto que se le demostraba a Diana Bracho precisamente en “Cadenas de amargura”, donde la primera actriz interpretó a una villana sin misericordia.

“Nosotros veíamos a una primera actriz y nos cuadrábamos”, dijo Daniela Castro en una entrevista con Tu Podcast, de Jorge Van Rankin.

Daniela Castro ha hecho 15 telenovelas, la más reciente “Cautiva por amor”, para Azteca Novelas. La mayor parte de su trayectoria la ha hecho, sin embargo, en Televisa, donde ha protagonizado melodramas como “Cañaveral de pasiones”, “El noveno mandamiento” y “Desencuentro”.

El reclamo de Daniela Castro

Al referirse a cómo han cambiado los tiempos en cuanto a las relaciones de los actores durante las grabaciones, Daniela Castro fue contundente.

“Nosotros llevamos otro tipo de orientación, de educación dentro del medio.No era como ahora que te voltean a ver y casi te dicen: párate porque me van a maquillar. Son muy groseras las mococitas de hoy”.

Ahora, dice, las actrices más jóvenes “casi ni te voltean a ver”.



“Y no es porque te creas o no. Pero el mayor poder del ser humano es la humildad. Les falta mucha humildad a las actrices de hoy”.