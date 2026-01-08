Suscríbete
De La Granja VIP al hospital: semifinalista revela dramática historia con su mamá

“No es fácil”, dijo la concursante del reality show de Azteca al compartir que vivió Año Nuevo en el hospital

Enero 07, 2026 
Alejandro Flores


Tras su éxito en La Granja VIP, se dedicó a cuidar a su mamá



“He estado en silencio”, escribió a sus seguidores para explicar la razón por la que tras haber vivido meses de viralidad en La Granja VIP, desapareció de redes sociales y medios de comunicación.

Fabiola Campomanes fue una de las contendientes más fuertes del reality show de Azteca pero finalmente fue eliminada en la novena semana.
Ahora vive un momento especialmente importante en su vida al tener que cuidar de su madre, quien está convaleciente luego de una cirugía delicada.

“Estos días no he podido explicar mucho, ni subir nada, porque la vida me puso en otro lugar: cuidando a mi mamá después de una cirugía de colon. Acompañándola. Sosteniéndola. Aprendiendo”.

La foto de las Campomanes

Campomanes publicó una fotografía desde el hospital, con su madre efectivamente en cama pero son un semblante sonriente.
En la imagen también aparece su hija Sofía, también sonriente y todas tienen un gorrito de fiesta alusivo al Año Nuevo.
La actriz escribió:

“La mujer que me limpió, me bañó, me cuidó cuando no podía hacerlo sola… hoy necesita de mí. Y algo se mueve profundo cuando entiendes que los roles cambian, que el tiempo no avisa y que el amor verdadero también es estar ahí cuando toca”.

El mensaje de Fabiola Campomanes

El mensaje se lleno de respuestas de actores, cantantes, celebridades y amigos de Campomanes que escribieron sus buenos deseos para su madre y su admiración hacia la actriz por la fortaleza con la que asume este nuevo rol.
Maribel Guardia, Roxana Castellanos, Mariana Seoane, Carolina Ross, entre otros escribieron mensajes de apoyo a las Campomanes.

“No es fácil. Es duro, es distinto, es confrontante. Pero también es un privilegio inmenso”, escribió Fabiola.

Luego agregó una reflexión en torno a la importancia de que los hijos se involucren en el cuidado de sus padres cuando están enfermos o en su etapa de vejez.

“Estar cerca de nuestros padres cuando nos necesitan no siempre se habla, no siempre se ve bonito, pero es uno de los actos más grandes de amor y conciencia. La vida nos enseña, tarde o temprano, que quienes nos sostuvieron un día, hoy nos necesitan sosteniendo”.

Fabiola Campomanes La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
