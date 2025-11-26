Suscríbete
Famosos

Visten a Laura Bozzo como “momia” en ‘La Casa de Alofoke 2’ con papel de baño

La conductora peruana ingresó al reality show de República Dominicana y ya comenzó a generar momentos divertidos.

Noviembre 26, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Laura-Bozzo-momia.jpg

Laura Bozzo ya comenzó a ofrecer momentos divertidos.

Instagram

“Hoy en ‘La Casa de Alofoke’ me quedo como invitada hasta la final”.

Para la recta final del reality ‘La Casa de Alofoke 2’, de República Dominicana, decidieron sumar a la conductora peruana Laura Bozzo, justo después de su participación en otro reality llamado ‘El Internado’, en Chile.

A tan sólo unas horas de haber ingresado al proyecto, Bozzo ya había protagonizado momentos divertidos, como haber permitido que la disfrazaran de “momia”, usando papel de baño.

La presentadora, de 74 años, ya había generado polémica desde antes de entrar a ‘La Casa de Alofoke 2’, pues según el empresario y CEO del proyecto, Santiago Matías, Laura se había negado a firmar el contrato porque no se cumplían sus condiciones.

Bozzo quería “un pago semanal elevado”, por lo que Matías había desistido de incluirla porque sus tarifas eran “excesivas”, pese a que el proyecto “iba a ser un relanzamiento para ella”.

Pero la abogada, fiel a sus promesas, confirmó si inesperado arribo a la nación caribeña.

“Este es el rostro de las mujeres que se alcoholiza, no es un ser humano. A punto de subir al avión para Dominicana, ‘Alofoke’ creías que te ibas a librar de mí, pues NO, llego a incendiar la casa. Te adoro, jamás te fallaría. Prepárate, la momia is back”, escribió en sus redes sociales.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Suspenden hotel de Roberto Palazuelos en Tulum por altos precios y menús en inglés
Noviembre 26, 2025
Conductor de ‘Al Extremo’, Uriel Estrada, y su esposa anuncian que esperan a su primer bebé
Noviembre 26, 2025
Famosos
‘Don Ramón’ tendrá su propia serie; confirman que el ‘Chespiritoverso’ se expande
Noviembre 26, 2025
aaron-mercury-ema-pulido.jpg
Famosos
Ema Pulido se lanza contra Aarón Mercury: “Todo está adaptado para que no te tengas que esforzar”
Noviembre 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero
vadhir-aislinn-luto.jpg
Famosos
Vadhir Derbez explota contra público que lo tachó de “insensible” por no publicar condolencias para Aislinn
Noviembre 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-amenazas-.jpg
Famosos
Fátima Bosch alza la voz y expone amenazas tras ganar Miss Universo: “Ningún ataque hará que me arrodille”
Noviembre 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero
derbez-luto-.jpg
Famosos
“Estamos consternados": Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ante muerte de mamá de Aislinn
Noviembre 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez

Previo a su arribo, la abogada también compartió en sus redes sociales “hoy en ‘La Casa de Alofoke’ me quedo como invitada hasta la final. Prepárense. Dándole gracias a Dios por tantas bendiciones. Apoyaré a mi desgraciado favorito ‘Fruta’, que entró porque yo no pude, tenía contrato en Chile y estoy feliz porque lo amo”.

Con su explosivo carácter, Laura promete dar más momentos épicos y discusiones, tal como lo hizo con sus compañeros en ‘La Casa de los Famosos’ en sus dos participaciones, en 2024 y en 2022, en ‘Gran Hermano VIP 8’, ‘Master Chef Celebrity México’ y ‘Las Estrellas bailan en Hoy’.

Laura Bozzo La Casa de Alofoke
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
martha-higareda---.jpg
Famosos
Martha Higareda vivió momento paranormal en su embarazo; sus gemelas estaban “muy alteradas”
Noviembre 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Adrino-Zendejas.jpg
Famosos
Hermano de Samadhi Zendejas se disculpa tras organizar evento donde atropellaron a 5 personas
Noviembre 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sonny Hámster odalys (1).jpg
Famosos
Odalys Ramírez tras ser Sonny Hámster en '¿Quién es la máscara?: “No es apto para claustrofóbicos”
Noviembre 25, 2025
 · 
Grisel Vaca
aislinn-gabriela--.jpg
Famosos
Aislinn Derbez rompe el silencio en medio del luto: ¿De qué murió su mamá, Gabriela Michel?
Noviembre 25, 2025
 · 
TVyNovelas
fatima-bosch-fea.jpg
Telenovelas
¿Por qué mencionan a Fátima Bosch en ‘La Fea Más Bella’? Video de hace 20 años se hace viral
¿Se referían a la Miss Universo mexicana de 2025?
Noviembre 24, 2025
 · 
MrPepe Rivero
wendy-cirugia-.jpg
Famosos
Wendy Guevara fue a dar a la hospital y decide transmitir después de la cirugía, ¿qué le pasó?
La influencer brilló en televisión en '¿Quién es la máscara?’
Noviembre 24, 2025
 · 
MrPepe Rivero
aislinn-luto-mama.jpg
Famosos
Aislinn Derbez está de luto: Murió su mamá, Gabriela Michel, esposa de Jorge Alberto Aguilera
Descanse en paz.
Noviembre 24, 2025
 · 
TVyNovelas
Patricio-Borghetti.jpg
Famosos
Patricio Borghetti fuera de ‘Venga la Alegría’; anuncia su salida: “es una decisión complicada”
El conductor se dirigió a sus seguidores en plena transmisión para dar a conocer que abandonará la emisión matinal.
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez