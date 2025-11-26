Visten a Laura Bozzo como “momia” en ‘La Casa de Alofoke 2’ con papel de baño

“Hoy en ‘La Casa de Alofoke’ me quedo como invitada hasta la final”.

Para la recta final del reality ‘La Casa de Alofoke 2’, de República Dominicana, decidieron sumar a la conductora peruana Laura Bozzo, justo después de su participación en otro reality llamado ‘El Internado’, en Chile.

A tan sólo unas horas de haber ingresado al proyecto, Bozzo ya había protagonizado momentos divertidos, como haber permitido que la disfrazaran de “momia”, usando papel de baño.

La presentadora, de 74 años, ya había generado polémica desde antes de entrar a ‘La Casa de Alofoke 2’, pues según el empresario y CEO del proyecto, Santiago Matías, Laura se había negado a firmar el contrato porque no se cumplían sus condiciones.

Bozzo quería “un pago semanal elevado”, por lo que Matías había desistido de incluirla porque sus tarifas eran “excesivas”, pese a que el proyecto “iba a ser un relanzamiento para ella”.

Pero la abogada, fiel a sus promesas, confirmó si inesperado arribo a la nación caribeña.

“Este es el rostro de las mujeres que se alcoholiza, no es un ser humano. A punto de subir al avión para Dominicana, ‘Alofoke’ creías que te ibas a librar de mí, pues NO, llego a incendiar la casa. Te adoro, jamás te fallaría. Prepárate, la momia is back”, escribió en sus redes sociales.

Previo a su arribo, la abogada también compartió en sus redes sociales “hoy en ‘La Casa de Alofoke’ me quedo como invitada hasta la final. Prepárense. Dándole gracias a Dios por tantas bendiciones. Apoyaré a mi desgraciado favorito ‘Fruta’, que entró porque yo no pude, tenía contrato en Chile y estoy feliz porque lo amo”.

Con su explosivo carácter, Laura promete dar más momentos épicos y discusiones, tal como lo hizo con sus compañeros en ‘La Casa de los Famosos’ en sus dos participaciones, en 2024 y en 2022, en ‘Gran Hermano VIP 8’, ‘Master Chef Celebrity México’ y ‘Las Estrellas bailan en Hoy’.