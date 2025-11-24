Suscríbete
Famosos

Laura Bozzo entra a reality ‘La Casa de Alofoke 2’ en República Dominicana: “La momia is back”

La conductora de televisión confirmó su ingreso al reality pese a tensión en las negociaciones por sus exigencias.

Noviembre 24, 2025 
Ericka Rodríguez
Laura-Bozzo.jpg

Laura Bozzo se integra a otro reality show.

Instagram

“‘Alofoke’ creías que te ibas a librar de mí, pues NO, llego a incendiar la casa”.

Fue en octubre pasado cuando se dio a conocer que Laura Bozzo se sumaba como participante al reality chileno ‘El Internado’. Desde su ingreso, la polémica conductora de televisión dio de que hablar al negarse a participar en ciertas dinámicas que incluían retos culinarios y físicos.

El show de realidad fue grabado a las afueras de Lima y fue conducido por el chef Yann Yvin. Reunió a 18 celebradas.

Laura, con su explosivo carácter, tuvo diversos encontronazos con sus compañeros, tal como lo hizo anteriormente en ‘La Casa de los Famosos’ en sus dos participaciones, en 2024 y en 2022, y en ‘Gran Hermano VIP 8’.

Sin embargo, Bozzo no se detiene en su paso por los realities y recientemente confirmó su participación en ‘La Casa de Alofoke 2’, que se lleva a cabo en República Dominicana.

La propia presentadora sorprendió a sus seguidores al anunciar que ingresará como concursante.

“Este es el rostro de las mujeres que se alcoholiza, no es un ser humano. A punto de subir al avión para Dominicana, ‘Alofoke’ creías que te ibas a librar de mí, pues NO, llego a incendiar la casa. Te adoro, jamás te fallaría. Prepárate, la momia is back”, escribió en sus redes sociales.

La conductora de televisión sorprendió a sus seguidores al anunciar que viajaba para Punta Cana, esto después de que el propio Santiago Matías (‘Alofoke’), CEO del proyecto, manifestara que Bozzo se había negado a firmar el contrato.

El empresario indicó que las condiciones impuestas por Laura eran “excesivas”, en las que se incluía “un pago semanal elevado” que no estaba dispuesto a asumir. Matías había desistido de incluirla, pese a que “iba a ser un relanzamiento para ella”.

Pero la abogada, fiel a sus promesas, confirmó si inesperado arribo a la nación caribeña.

@zarcastigbaby

#lacasadealofoke #santiagomatias #laurabozzo #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #virall

♬ original sound - lacasadealofokevid

‘La Casa de Alofoke 2’ reúne a más de 20 personalidades de América Latina y El Caribe en una transmisión en vivo 24/7 de 37 días. Con su ingreso, Laura se une a figuras como ‘Caramelo’, ‘La Perversa’ y ‘Pollito Tropical’ en la recta final del reality.

Laura Bozzo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
