La Casa de Alofoke

Es un reality show exclusivo de YouTube que reúne a 20 personalidades de varios países en un formato de 24/7 y que se realiza en República Dominicana.

Laura-Bozzo-momia.jpg
Famosos
Visten a Laura Bozzo como “momia” en ‘La Casa de Alofoke 2’ con papel de baño
La conductora peruana ingresó al reality show de República Dominicana y ya comenzó a generar momentos divertidos.
Noviembre 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez