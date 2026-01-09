Cantante de cumbia vuelve a APUÑALAR a su esposa… ¡ya la había acuchillado cinco veces!

Como si se tratara de una película de terror, un cantante de cumbia es señalado de apuñalar a su pareja en más de una ocasión. El atacante ya había atacado a Natalie Alexandra Pérez Navarro, a quien decía amar.

Los hechos ocurrieron en Colombia, donde el pasado 6 de enero, el músico Saúl Naranjo, inicialmente le planteó a la mujer, de 40 años, que sostuvieran un encuentro para dialogar sobre sus diferencias.

Una vez reunidos, comenzaron a platicar, sin embargo, la conversación comenzó a subir de tono y, de acuerdo al relato de Pérez Navarro, su expareja empezó a gritarle y al sentirse en peligro, ella quiso escapar. Sin embargo el músico la tomó por la fuerza, sacó un arma punzo cortante y la apuñaló en al menos cinco ocasiones.

El feroz ataque sucedió en el barrio Campo Hermoso, en Bucaramanga.

Por su parte, las autoridades dieron a conocer que en cuando recibieron la señal de alerta, acudieron para trasladar a la víctima a un hospital, de donde días después fue dada de alta. Las heridas superficiales permitieron que Pérez Navarro pueda recuperarse en su casa.

Ante el intento de feminicidio, las autoridades no han tomado medidas, pues Saúl Naranjo ya contaba con antecedentes de violencia intrafamiliar contra la misma víctima, a quien había golpeado fuertemente hace cinco meses.

Además, su historial judicial indica que está indiciado en un proceso al tener registros de violencia intrafamiliar de 2023 y un caso de inasistencia alimentaria en 2010.