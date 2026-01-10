Suscríbete
Famosos

Netflix rechaza a Yuri con un proyecto que ya había grabado

Sus fans le recomiendan buscar el apoyo de ViX para sacar a la luz el material

Enero 09, 2026 • 
Alejandro Flores
yuri (1).jpg

La cantante se sintió desilusionada

Instagram

Muchos fans le habían pedido de Yuri que produjera un documental para Netflix.

No una bioserie, sino uno de esos testimonios que se han vuelto populares al registrar el proceso que viven los cantantes cuando preparan una gira.
Una de los más recientes es el de Gloria Trevi, producido por ViX, y en cual la cantante documenta medio año de su vida, comenzando con unas vacaciones en Aspen, su regreso a la vida familiar en Texas y la preparación de la gira con la que cerró 2025.

En su cuenta de X, Yuri tenía varios mensajes de seguidores que le pidieron hacer lo mismo con su gira Icónica, que representa una especie de regreso a su estilo de producción espectacular con cambios de vestuario grandilocuentes.
Yuri hizo caso a sus fans.

El proyecto que Netflix no quiso

Icónica” es una gira especialmente importante en la carrera de la cantante porque con ella también celebra 40 años de trayectoria.
En su cuenta de Instagram, a lo largo de 2025, publicó algunos videos de los momentos más impresionantes de los shows que ha dado en Latinoamérica.

De hecho, en febrero de este año comenzará una segunda etapa de Icónica, al mismo tiempo que se anunció un nuevo proyecto retro con canciones de los 80.
Con el impulso del éxito de la gira, Yuri propuso a Netflix la producción de un documental.
La respuesta fue desoladora:

Lamentablemente a Netflix no le interesó el proyecto de Iconica Tour”, escribió Yuri este jueves en respuesta a uno de esos comentarios de sus fans que le pedían hacerlo.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

rene-strickler--.jpg
Famosos
René Strickler y Rubí Cardozo estarán en "¿Apostarías por mí?” tras superar retos familiares
La pareja demostrará su amor sin límites.
Enero 04, 2026
 · 
Grisel Vaca
Famosos
¿Apostarías por mí?: Alejandra Espinoza y Alan Tacher llegan con el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision
Noviembre 30, 2025
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
Enero 06, 2026
Famosos
Exconductor de La Academia llega a Televisa para conducir nuevo reality show
Noviembre 14, 2025
Famosos
Exhabitante de La Casa de los Famosos entrará con su esposa a nuevo reality de Televisa
Noviembre 20, 2025
alejandra jaramillo.jpg
Famosos
El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores

La cantante incluso arrobó a la plataforma para asegurarse de que el mensaje les llegue. La cantante jarocha, sin embargo, no hizo mayor polémica y dio a entender que no fue algo que le impactara demasiado.

“Ni modo, no le puedes gustar a todo el mundo”.

Sus seguidores respondieron a su mensaje y la mayoría de ellos le dieron un consejo: ya que tiene el proyecto grabado, ofrecerlo a alguna otra plataforma.
“Ahí está ViX que es tu casa”, se lee en uno de los comentarios que hace referencia al hecho de que Yuri, ciertamente siempre ha estado ligada a Televisa, empresa propietaria de ViX.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Edna-Monroy.jpg
Famosos
Edna Monroy acusa a Juan Diego Covarrubias de VIOLENCIA y manipulación en su matrimonio
Enero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alicia villarrreal cibad hernandez.jpg
Famosos
Cibad Hernández se burla de la acusación de que le debe 15 mil dólares a Alicia Villarreal
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
salvador zerboni marcela ruiz.jpg
Famosos
Villano de las telenovelas se quiebra de miedo y ternura antes de entrar al nuevo reality de Televisa
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
alan ramirez gerson leos banda ms.jpg
Famosos
Vocalista de Banda MS recuerda los últimos momentos de Gerson Leos: “Lo reanimaron dos veces”
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
Turista-Italia.jpg
Viral
DOBLE TRAGEDIA: Turista de 24 años pierde tres dedos y tras ser dado de alta pierde un ojo
Un joven viajero festejaba el inicio del año 2026 cuando fue víctima de dos terribles accidentes.
Enero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
rob reiner nick reiner michele.jpg
Famosos
Involucran esquizofrenia y sustancias misteriosas de su hijo en nueva teoría sobre el asesinato de Rob Reiner
La siguiente audiencia ante el juez se pospuso para el 23 de febrero pero ya hay nuevas pistas sobre el acusado
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
casa de ernesto dalessioi.jpg
Famosos
Al interior de la primera casa que se compró Ernesto D’Alessio a los 18 años
El cantante se independizó de su familia en cuanto cumplió los 18 años
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
reverendo metodista transgenero.jpg
Viral
Reverendo anunció en el púlpito que se convertiría en mujer y así luce ahora: “Fingía ser un hombre”
El pastor decidió mostrar la transición en su cuenta de Instagram y así han reaccionado sus seguidores
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores