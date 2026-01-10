Netflix rechaza a Yuri con un proyecto que ya había grabado

Muchos fans le habían pedido de Yuri que produjera un documental para Netflix.

No una bioserie, sino uno de esos testimonios que se han vuelto populares al registrar el proceso que viven los cantantes cuando preparan una gira.

Una de los más recientes es el de Gloria Trevi, producido por ViX, y en cual la cantante documenta medio año de su vida, comenzando con unas vacaciones en Aspen, su regreso a la vida familiar en Texas y la preparación de la gira con la que cerró 2025.

En su cuenta de X, Yuri tenía varios mensajes de seguidores que le pidieron hacer lo mismo con su gira Icónica, que representa una especie de regreso a su estilo de producción espectacular con cambios de vestuario grandilocuentes.

Yuri hizo caso a sus fans.

El proyecto que Netflix no quiso

“Icónica” es una gira especialmente importante en la carrera de la cantante porque con ella también celebra 40 años de trayectoria.

En su cuenta de Instagram, a lo largo de 2025, publicó algunos videos de los momentos más impresionantes de los shows que ha dado en Latinoamérica.

De hecho, en febrero de este año comenzará una segunda etapa de Icónica, al mismo tiempo que se anunció un nuevo proyecto retro con canciones de los 80.

Con el impulso del éxito de la gira, Yuri propuso a Netflix la producción de un documental.

La respuesta fue desoladora:

Lamentablemente a Netflix no le interesó el proyecto de Iconica Tour”, escribió Yuri este jueves en respuesta a uno de esos comentarios de sus fans que le pedían hacerlo.

La cantante incluso arrobó a la plataforma para asegurarse de que el mensaje les llegue. La cantante jarocha, sin embargo, no hizo mayor polémica y dio a entender que no fue algo que le impactara demasiado.

“Ni modo, no le puedes gustar a todo el mundo”.

Sus seguidores respondieron a su mensaje y la mayoría de ellos le dieron un consejo: ya que tiene el proyecto grabado, ofrecerlo a alguna otra plataforma.

“Ahí está ViX que es tu casa”, se lee en uno de los comentarios que hace referencia al hecho de que Yuri, ciertamente siempre ha estado ligada a Televisa, empresa propietaria de ViX.