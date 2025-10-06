Salvador Zerboni dedica un amoroso corazón roto a Angélica Celaya, eliminada de Top Chef VIP

Salvador Zerboni tiene el corazón roto.

El actor está en la final de Top Chef VIP y es uno de los favoritos para ganar la competencia de este reality show pero aún así, la noche de este 5 de octubre tiene una tristeza profunda.

La competencia ya lleva tres meses y está a punto de terminar pero desde hace 8 semanas llamó la atención la cercanía de la relación entre Zerboni y Angélica Celaya.

El shippeo ente ambos actores arreció la semana pasada, cuando Salvador Zerboni ganó su pase a la semifinal.

Al ser anunciado su triunfo, lo que resultó sorpresivo es que Angélica Celaya, quien también ya estaba en la semifinal y veía la competencia desde la cava, gritó de alegría y echó a correr para llegar a la cocina y lanzarle un efusivo abrazo a Salvador Zerboni.

La escena de su abrazo en esta competencia alimentó aún más la idea de que su relación es cada vez más cercana.

“Es obvio que estás locamente enamorada de él. Los ojos no mienten”, escribió una fan de Top Chef VIP en la publicación en la que por cierto, Celaya escribió una felicitación personal a Zerboni.

El mensaje de Zerboni para Celaya

Este domingo, Angélica Celaya compitió para saber si pasaba a la final o se quedaba atorada en la etapa previa.

Lamentablemente, Angélica junto con Matías, fue eliminada.

La publicación en las redes sociales oficiales del reality show provocaron la reación de Zerboni.

“Primero Juan Soler y ahora tú, Angélica Celaya... mis cómplices, amigos, sin uds yo no estaría aquí”, escribió y agregó un emoticon de un corazón roto y una carita triste.

Zerboni se manifestó triste Instagram

Angélica está divorciada desde 2023 y es madre de un hijo. Zerboni, por su parte, no comparte detalles de su vida privada pero su última aparición en pareja fue con Marcela Ruiz en mayo de este 2025.

