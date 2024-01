Verónica Castro ya conoce a la nueva novia de su hijo y habla de ella

‘La Vero’ ya pudo conocer a la nueva conquista de su hijo, Cristian Castro, de 49 años.

Fue a través de una llamada telefónica que Verónica Castro felicitó a ‘Ventaneando’ y a su titular Pati Chapoy por sus 28 años al aire en la televisión mexicana y aprovechó para hablar respecto a cómo conoció a su futura nuera argentina, Mariela Sánchez, de 42 años.

“Seguimos dando noticias, ¿quieren una noticia? Siempre no tuve nieto, tuve nuera, ya me la presentó por teléfono, Cristian... Ya vienen para cuando trabaje con Yuri (en su próxima gira de conciertos por México). Lo veo feliz, eso me da más felicidad y tranquilidad. No se había acomodado, parece que ahora está contento, está acompañado, le veo otra cara, hasta le da pena dar besitos en la cámara, lo veo muy bien, están felices, están haciendo planes juntos, quieren viajar, van a venir”.

“Ella vende apartamentos, casas, le gusta mucho su trabajo; le va a poner un orden (a Cristian), ya hacía falta que alguien lo ordenara, que lo quisiera, que él se sintiera cómodo. Es una mujer que tiene una edad suficiente, que ya tuvo hijos, es preciosa, tiene una carrera, es una mujer hecha y derecha, tiene un hijo de 20 años, es una joven avanzada, una mamá soltera en este momento, muy guapa, muy entera, muy mujer”.

La querida actriz de 71 años está segura de que pronto habrá boda entre Cristian y Mariela.

“Me dijo: ‘Mamá, encontré a una chica que me encanta, me gusta, te voy a abrir la pantalla’... ¡Parece que encontró más que la casa! Con lo fácil que es él (Cristian Castro), seguramente sí (habrá boda), ya me di cuenta que le estaba costando trabajo encontrar a una compañera, ahora que la encontró seguramente tendremos fiesta rápido”.

