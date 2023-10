Las impactantes instrucciones de Pati Chapoy para hablar de su muerte en ‘Ventaneando’

Aunque para muchas personas el pensar en la muerte no es algo agradable del todo, Pati Chapoy demostró ser alguien previsor al revelar para la revista “Quién” que ya tiene todo preparado para cuando llegue ese momento... y sí, “Ventaneando” tendrá la exclusiva, como era de esperarse.

La periodista ya ha dejado una serie de indicaciones a sus colegas para cuando lamentablemente llegue a morir; conoce algunas de ellas, ¡seguramente te sorprenderán!

ESTAS SON LAS INSTRUCCIONES QUE HA DEJADO PATI CHAPOY EN CASO DE QUE MUERA

Pati Chapoy no tuvo empacho en detallar en la entrevista, con su estilo característico, que incluso ella podría estar involucrada en la cobertura de su muerte, ¿por qué?

“Si aquí me pasa algo, nada de que cortan cámaras, automáticamente resuelven la situación y la noticia la damos nosotros”

“Siempre he comentado que no me voy a perder la noticia de mi muerte y seguramente va a ser en el foro de ‘Ventaneando’ o haciendo una entrevista”, aseguró la conductora.

El detalle más sorprendente que contó Pati Chapoy fue cuando aseguró que, si algo le llegara a pasar en pleno programa en vivo, estaba prohibido cortar la transmisión:

“Si aquí (en ‘Ventaneando’) me pasa algo, nada de que cortan cámaras ni nada, automáticamente resuelven la situación y la noticia la damos nosotros”, declaró, enfática, la periodista.

Seguramente, para muchas personas esto parece una exageración, aunque algunos podrían considerar esto como una actitud muy previsora, ¿qué opinas tú sobre las medidas de Pati Chapoy?