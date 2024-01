Muere famoso actor de Beverly Hills 90210

Esto es lo que se sabe sobre la muerte del actor de la icónica serie hollywoodense de los 90’s.

Fans de ‘Beverly Hills 90210' están de luto al darse a conocer el fallecimiento de este querido actor a los 58 años.

La muerte de David Gail, quien dio vida a Stuart Carson, el novio de Brenda Walsh (Shannen Doherty) en ‘Beverly Hills 90210', fue confirmada por su hermana Katie Colmenares con un desgarrador mensaje.

“Apenas ha habido un día en mi vida en el que no estuviste a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera conmigo. Te abrazaré tan fuerte todos los días en mi corazón, hermoso, amoroso, increíble y feroz ser humano, extrañándote cada segundo de cada día para siempre, nunca habrá otro”, escribió.

Aún se desconoce la causa de muerte de David Gail quien también participó en producciones como ‘Savannah’, ‘General Hospital’, ‘Port Charles’.

David Gail interpretó el personaje de Stuart Carson, novio de Brenda Walsh (Shannen Doherty) en ‘Beverly Hills 90210'. redes.

¿Quién era David Gail?

Nació en Tampa, Florida, el 27 de febrero de 1965.

Actuó en ‘Growing pains’, ‘Doogie Howser, M.D.’, ‘Murder, She Wrote’, ‘The Belly of the Beast’, ‘Blacksad: Under the Skin’, entre otras.

También lo vimos junto a Bradley Cooper y Colleen Porch en la comedia romántica ‘Bending All the Rules’ en 2002.

Descanse en paz, David Gail.

