Verónica Gallardo llora por grave problema de salud y se despide: Estoy muy mal, ya no puedo

Verónica Gallardo sufrió la terrible pérdida de su esposo, Robert Alexander, padre de su único hijo, Patricio, en agosto del año pasado.

Día después de la muerte de su esposo, la presentadora fue hospitalizada de emergencia, debido a que comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza y estuvo a punto de desvanecerse.

Hace unas horas, la conductora Verónica Gallardo, de 63 años, compartió que no se encuentra bien de salud.

‘Verito’ Gallardo, quien tiene una de más de 100 mil pesos por los gastos de hospitalización de su esposo, reveló que puede ser sometida a una operación, debido a que tiene paralizado un nervio en una de sus piernas.

“Estoy muy mal, ya no puedo con la pierna. Me acaba de decir mi doctor que traigo paralizado un nervio, me van a hacer una radiografía. Espero que no necesite operación porque no sé qué voy a hacer. Pero perdónenme si no tienen programa hoy, ya me siento Adriana Fonseca, pero miren, aquí sí son de a de veras, no son de mentiritas (las lágrimas)”.

“Estoy muy nerviosa de verdad, discúlpenme. Espero, si no me ven el lunes es que va a ser más feo, va a ser más gacho. Yo espero que no sea así, espero verlos el lunes y estar con ustedes”.

Las muestras de cariño y apoyo de sus seguidores no se han hecho esperar: “Verito, la sangre de Cristo te aliviará"; “Verito, deseo de verdad que no sea un problema mayor, reza el salmo 30 para las enfermedades. Dios te bendiga"; “Las mejores vibras para ti, Vero. Por favor, apoyen los que puedan, los likes también son un aporte”.

