Verónica Castro reaparece en silla de ruedas y habla por primera vez de la salud de Yolanda Andrade

Hace unos días, Verónica Castro alarmó al medio artístico por no saberse nada de su paradero luego del paso del huracán Otis.

Afortunadamente, Verónica Castro no estaba en su casa de Acapulco cuando pasó la desgracia, ya que estaba de viaje.

La querida actriz de 71 años fue captada por las cámaras de Despierta América a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y habló sobre la polémica en la que ha estado envuelta con Yolanda Andrade, de 51 años, por unas fotos íntimas de la supuesta boda entre la conductora de ‘Montse & Joe’ y la famosa cantante.

“Yo no tengo nada que perdonar, ni soy Dios para perdonar. La que tenga que pedir perdón pues que lo pida y nada más, yo no tengo nada que perdonar. No (me sentí) lastimada, eran bromas en su mal momento y en su mal tiempo, pero está bien, las cosas hay que tomarlas de quien vienen y si ella es una bromista, pues se toman de una persona bromista y ya... Sí me dijeron (sobre el delicado estado de salud de Yolanda Andrade), siempre bendiciones para todo el mundo”, expresó ‘La Vero’, quien apareció en silla de ruedas porque “tuvo muchas operaciones, mis piernas no me dan mucho para caminar ni para correr, pero estoy bien”.

