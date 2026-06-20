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Valeria Marín, enamorada de su amor y del fútbol en La jugada del verano junto a su esposo Julián Gil

La conductora de TUDN nos cuenta cómo vive su participación con TUDN y lo que significa compartirlo con su esposo.

Junio 20, 2026 • 
Edson Vázquez
valeria-marin-tudn-.jpg

Valeria Marín

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Valeria Marín no oculta la emoción que siente por formar parte de La jugada del verano y nos revela la que ella considera la gran fortaleza del equipo de TUDN.

“El ambiente que tenemos entre todos los compañeros de TUDN creo que no se puede actuar ni tratar de mostrar otra cosa que no sea la realidad, es un gran equipo laboral, todos nos llevamos con todos, todos aprendemos de todos, hacemos equipo entre todos y creo que eso se refleja”.Valeria Marín no oculta la emoción que siente por formar parte de La jugada del verano y nos revela la que ella considera la gran fortaleza del equipo de TUDN.

“El ambiente que tenemos entre todos los compañeros de TUDN creo que no se puede actuar ni tratar de mostrar otra cosa que no sea la realidad, es un gran equipo laboral, todos nos llevamos con todos, todos aprendemos de todos, hacemos equipo entre todos y creo que eso se refleja”.

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Ericka Rodríguez

Más allá del aspecto profesional, el torneo tiene un significado especial para ella al poder vivirlo en casa y como parte de una generación que está siendo testigo de un momento histórico para México.

“La verdad tengo muchos sentimientos encontrados, es la primera vez que lo vivo como mexicana en mi país, como anfitriones; siempre lo he dicho, soy superorgullosamente mexicana, ya la gente de afuera puede ver lo que somos: ching..., buenos anfitriones, apapachadores, a todos les abrimos los brazos para darles la bienvenida, y en lo deportivo, el tener una inauguración en nuestro estadio es esa anécdota que le contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos nuestros conocidos y decir que pudimos ser parte de todo esto”.

El futbol también ha marcado la historia de amor que comparte con su esposo, Julián Gil; de hecho, la pareja mide algunos de los momentos más importantes de su relación a través de la fiesta del balompié más importante del planeta. “Es nuestro segundo Mundial juntos, andamos contando nuestra relación en procesos mundialistas, hace justamente cuatro años en Qatar me propuso matrimonio, ahora ya lo vivimos como esposos, él también es parte de La jugada del verano, hace colorcito, mucho contenido para La jugada, los dos somos amantes del futbol y ya estamos con la competencia de quién va a llegar más lejos, que si Messi, que si Cristiano, entonces la verdad que los dos felices y yo la más feliz de poder compartir mi pasión con él”.

Ser parte del mundo deportivo era su sueño y Valeria lo ha cristalizado como parte del equipo TUDN gracias a su disciplina.

Aunque los seguidores de ambos suelen preguntarles cuándo darán el siguiente paso, es decir, tener un bebé, la conductora reconoce que, por ahora, la prioridad está puesta en el trabajo.

“Se sigue pensando, obviamente es algo que se platica como relación, pero hoy en día te puedo decir que estamos más enfocados en lo que estamos viviendo ahorita, en la chamba, gracias a Dios hay muchísimo trabajo y ya veremos en un futuro a ver si se nos da”.

Como bien, dice por ahora está al full con el trabajo, “porque el deporte no descansa y después de esto empieza ya otra liga más, empieza el americano... y dándole a lo que se venga”.

Consciente de que comparte pantalla con algunas de las figuras más importantes de la televisión deportiva, Valeria reconoce que sigue aprendiendo de quienes la rodean y agradece cada oportunidad que ha llegado a su carrera. “Esto es un sueño, codearme con un Tito Villa, Antonio de Valdés, compartir con Ana Caty, creo que muy poca gente lo puede decir, y yo soy muy privilegiada en eso, cada compañero me nutre en conocimiento y les agradezco siempre su apoyo”.

Valeria Marín TUDN
Edson Vázquez
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