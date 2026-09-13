Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Richie O’Farrill quiso defender a Gala Montes pero ella lo ningunea: “Sólo te conocen por tu brote sicótico”

El standupero pidió empatía por la actriz, pues considera que está en crisis y por eso cambió de apariencia

Septiembre 13, 2026 • 
Alejandro Flores
gala montes richi o farrill.jpg

Gala Montes y Richi O’Farrill

Instagram y X

Ricardo O’Farril acaba de superar un brote sicótico y una crisis de salud provocada por sus adicciones.

Luego de casi dos años, el standupero recuperó su vida y de hecho recién estreno su nuevo show “Corto Circuito”, en el que recapitulo en tono de sarcasmo lo que vivió durante el brote sicótico que lo llevó a internarse para ser rehabilitado.
En ese contexto es que O’Farrill decidió opinar públicamente sobre el caso Gala Montes, quien entró a La Casa de los Famosos pero salió a los dos días por recomendación de la psicóloga que la evaluó y consideró que estaba en el límite de un posible brote sicótico.
La propia Gala lo contó días más tarde, rechazando la evaluación de la piscóloga.
TE RECOMENDAMOS: Gala Montes se transforma: se hace un corte de cabello mohicano y viaja a EU para la pelea de su “novio”

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

Gala-Montes.jpg
Famosos
Gala Montes manda mensaje tras su salida de LCDLF y de inmediato Nacho Cano LA SACA de ‘La Malinche’
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Brianda-Deyanara.jpg
Famosos
John Milton confirma que HIPNOTIZÓ A Brianda Deyanara para ganar LCDLF y publica video que lo prueba
Septiembre 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karina-Torres.jpg
Famosos
Aparece ESPECTACULAR EN NUEVA YORK apoyando a Karina Torres en LCDLF: “Estamos contigo hoy y siempre”
Septiembre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Poncho-Gala.jpg
Famosos
Poncho de Nigris reacciona al ingreso de Gala Montes a LCDLF: “Está a nada de un BROTE PSICÓTICO”
Septiembre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alexis-apio-.jpg
Famosos
Posicionamientos de la SEXTA gala de eliminación en LCDLF y el sorpresivo ingreso de Alexis Ayala y Apio Quijano
Septiembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julio-Cesar-Chavez.jpg
Famosos
Julio César Chávez ingresó a ‘La Casa De Los Famosos México’ y llevó a una “NUEVA HABITANTE”
Septiembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

¿Qué dijo Ricardo O’Farrill de Gala Montes?

Desde entonces, la actriz ha enfrentado las críticas y burlas de sus detractores en redes sociales. Ante este clima de odio en redes sociales, O’Farrill escribió varios mensajes en X para pedir empatía por ella:

"¿No creen que desde el hecho de llamarla “Gula” una y otra vez ya están siendo parte del daño y el dolor que lleva a lo que actualmente está sucediendo? Estamos hablando de la integridad y la salud mental de un ser humano y una sociedad que a pesar de haber tenido un ejemplo repite el mismo patrón de tomarlo como burla y como un show”.

Los textos, sin embargo, provocaron en Gala Montes el efecto contrario: la actriz no se sintió defendida sino ofendida y respondió con un mensaje en el mismo X:

“Ya deja de colgarte de algo porque nadie se acuerda de ti. Es lo único que sabemos que te dio un brote. No te preocupes yo estoy haciendo dinero y música; no dándole pedos a mi mamá así que mejor ya cállate”.

La parte del mensaje que generó esta respuesta de Gala fue un párrafo en el que el standupero hizo alusión a los síntomas del brote sicótico:

“Durante el brote psicótico inconscientemente uno busca reinventarse, creerse a sí mismo que está en la búsqueda de una etapa. Por eso muchas veces se termina recurriendo a hacer un cambio es su estética visual. Esta es la faceta del proceso de una enfermedad mental reversible y temporal. Pero definitivamente no es un motivo de burla”.

Gala Montes está ahora en Las Vegas, a donde viajó para ver la pelea de campeonato mundial de Ryan García.

Ricardo O’Farrill Gala Montes
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
gala montes.jpg
Famosos
Gala Montes se transforma: se hace un corte de cabello mohicano y viaja a EU para la pelea de su “novio”
Septiembre 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
aldoguerra-rogelio-guerra.jpg
Famosos
Aldo Guerra revela las emotivas palabras de su padre Rogelio Guerra cuando le confesó ser gay
Septiembre 12, 2026
 · 
Grisel Vaca
gomita-circo.jpg
Famosos
Gomita supera la desgracia y renace como DUEÑA de su propio circo: “Las cicatrices no son impedimento”
Septiembre 12, 2026
 · 
Edson Vázquez
juanferrara---.jpg
Famosos
Juan Ferrara, el eterno galán de telenovelas, reflexiona a sus 80 años: “Uno se va quedando solo”
Septiembre 12, 2026
 · 
Grisel Vaca
kotsifakis-chapo.jpg
Series y Cine
Héctor Kotsifakis y el desafío de interpretar a El Chapo Guzmán: “Me propuse no hacer una imitación física”
El actor apuesta por las motivaciones internas del narcotraficante en lugar del estereotipo.
Septiembre 12, 2026
 · 
Edson Vázquez
tini-mexico.jpg
Famosos
Tini Stoessel vino a facturar a México tras descubrir que tenía acceso limitado a su propio dinero
La cantante argentina rompió relación con sus padres y llegó a México dispuesta a recuperar su estabilidad económica.
Septiembre 12, 2026
 · 
Nayib Canaán
ricardo peralta (1).jpg
Famosos
Ricardo Peralta revela lo que le pasó a su mamá mientras él estaba en La Casa de los Famosos
“Nunca me lo dijeron”, cuenta el influencer al recordar lo difícil que fue esa etapa
Septiembre 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
manelyk niurka.jpg
Famosos
Niurka y Manelyk ignoran a Adal Ramones en vivo en La Granja VIP
La vedette y la influencer tienen pleito desde hace varios meses
Septiembre 11, 2026
 · 
Alejandro Flores