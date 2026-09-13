Richie O’Farrill quiso defender a Gala Montes pero ella lo ningunea: “Sólo te conocen por tu brote sicótico”

Ricardo O’Farril acaba de superar un brote sicótico y una crisis de salud provocada por sus adicciones.

Luego de casi dos años, el standupero recuperó su vida y de hecho recién estreno su nuevo show “Corto Circuito”, en el que recapitulo en tono de sarcasmo lo que vivió durante el brote sicótico que lo llevó a internarse para ser rehabilitado.

En ese contexto es que O’Farrill decidió opinar públicamente sobre el caso Gala Montes, quien entró a La Casa de los Famosos pero salió a los dos días por recomendación de la psicóloga que la evaluó y consideró que estaba en el límite de un posible brote sicótico.

La propia Gala lo contó días más tarde, rechazando la evaluación de la piscóloga.

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¿Qué dijo Ricardo O’Farrill de Gala Montes?

Desde entonces, la actriz ha enfrentado las críticas y burlas de sus detractores en redes sociales. Ante este clima de odio en redes sociales, O’Farrill escribió varios mensajes en X para pedir empatía por ella:

"¿No creen que desde el hecho de llamarla “Gula” una y otra vez ya están siendo parte del daño y el dolor que lleva a lo que actualmente está sucediendo? Estamos hablando de la integridad y la salud mental de un ser humano y una sociedad que a pesar de haber tenido un ejemplo repite el mismo patrón de tomarlo como burla y como un show”.

Durante el brote psicótico inconscientemente uno busca reinventarse, creerse a sí mismo que está en la búsqueda de una etapa. Por eso muchas veces se termina recurriendo a hacer un cambio es su estética visual.



Esta es la faceta del proceso de una enfermedad mental reversible y… — Ricardo O’Farrill (@richieofarrill_) September 12, 2026

Los textos, sin embargo, provocaron en Gala Montes el efecto contrario: la actriz no se sintió defendida sino ofendida y respondió con un mensaje en el mismo X:

“Ya deja de colgarte de algo porque nadie se acuerda de ti. Es lo único que sabemos que te dio un brote. No te preocupes yo estoy haciendo dinero y música; no dándole pedos a mi mamá así que mejor ya cállate”.

Ya deja de colgarte de algo porque nadie se acuerda de ti. Es lo único que sabemos que te dio un vrote. No te preocupes yo estoy haciendo dinero y música no jalándomela como tú y dándole pedos a mi mamá así que mejor ya cállete pinche hijito de mami. https://t.co/NcRCV5xziq — lahijadenadie (@GalaMontes2) September 13, 2026

La parte del mensaje que generó esta respuesta de Gala fue un párrafo en el que el standupero hizo alusión a los síntomas del brote sicótico:

“Durante el brote psicótico inconscientemente uno busca reinventarse, creerse a sí mismo que está en la búsqueda de una etapa. Por eso muchas veces se termina recurriendo a hacer un cambio es su estética visual. Esta es la faceta del proceso de una enfermedad mental reversible y temporal. Pero definitivamente no es un motivo de burla”.

Gala Montes está ahora en Las Vegas, a donde viajó para ver la pelea de campeonato mundial de Ryan García.