El desgarrador deseo de Renata del Castillo que no pudo cumplir

La industria del entretenimiento mexicano está de luto tras el fallecimiento de la actriz Renata del Castillo, quien murió el pasado 28 de abril a los 42 años, luego de una agresiva lucha contra el cáncer. A días de su lamentable deceso, se ha comenzado a viralizar un desgarrador video en el que externa su más grande deseo, mismo que no pudo realizar.

La noticia de su fallecimiento, confirmada por su amiga y colega Anahí Fraser a través de redes sociales con un emotivo mensaje, ha conmocionado a colegas y seguidores, quienes recuerdan a Renata no solo por su talento, sino por su valentía y amor incondicional hacia su hijo, Mateo.

Renata del Castillo fue diagnosticada con cáncer cervicouterino en 2022, en una etapa avanzada del tumor maligno. Este mal se extendió a diversos órganos y el 18 de febrero de 2025 le reveló a sus seguidores que encontraron metástasis en los pulmones. Lamentablemente, ya no podía pagar los nuevos tratamientos, así que le pidió ayuda al público. Sin embargo, su cuerpo no resistió más y a las pocas semanas perdió esta durísima batalla.

El crudo mensaje de Renata del Castillo

En julio de 2024, se estrenó un episodio del programa ‘Lo Que Callamos Las Mujeres’ titulado: ‘Mariela: Esto no se acaba’, el cual estuvo basado en la historia real de Renata del Castillo.

Este capítulo vino acompañado con una honesta entrevista a la fallecida actriz, donde expresó sus deseos de seguir luchando y no darse por vencida, sobre todo, por su más grande deseo: ver crecer a su hijo.

“El amor a mi hijo es lo que me ha mantenido viva, el amor a seguirlo viendo crecer, el amor a no abandonarlo, porque eso también es un motor que a mí me hace vivir, saber que él y yo estamos juntos y que yo quiero verlo crecer y yo quiero verlo cumplir sus sueños”, dijo al final del episodio, mismo que se puede encontrar en YouTube.

Renata del Castillo explicó que quería dejarle un mensaje muy especial a su hijo, de resiliencia, de valor, de amor por la vida y de fuerza por seguir luchando a pesar de la adversidad.

“Y que yo quiero estar con él y que sepa que él cuenta conmigo y que no me voy a dar por vencida, porque creo que el mejor mensaje que le puedo dejar es que sea fuerte y que ame profundamente la vida y que me amo a mí con esta prueba tan dura que me está tocando, sin victimizarme, porque es una realidad, pero que se pueden hacer las cosas, se pueden hacer, señoras y señores, si uno lo hace desde el corazón”, añadió.

“Porque el único que nos va a decir el momento en que esto se va a acabar está allá arriba, ni los médicos, ni yo, ni nadie, pero mientras hay que seguir trabajando, hay que seguir saliendo adelante, mientras hay que seguir viviendo. Y si se puede”, finalizó.

Puedes ver su emotivo mensaje a partir del minuto 43.

LEE MÁS: