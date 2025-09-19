Suscríbete
Juan Soler: ¿Cuál es su estado de salud tras alarmas de preinfarto?, ¿está fuera de Top Chef VIP?

Tras una caída y rumores de un preinfarto, el actor tomó una decisión importante por su salud.

September 19, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Juan-Soler-2.jpg

Juan Soler abandonó el reality donde participaba por problemas de salud.

“Sí tenía mucha oportunidad de llegar hasta la final, de ganar, pero la salud es primero”.

El actor Juan Soler encendió las alarmas y preocupó a sus seguidores después de que comenzaran a circular rumores de una hospitalización de emergencia.

El argentino se encontraba en Colombia donde participaba en el reality ‘Top Chef’, desde donde surgieron las versiones de que su internamiento se debía a que sufrió un preinfarto.

Sin embargo, fue el propio galán de telenovelas quien decidió poner fin a las especulaciones y en una llamada en vivo con el programa ‘Sale el Sol’, donde trabaja su novia Paulina Mercado, indicó cuál es su estado de salud actual.

Soler rechazó tener problemas cardíacos y señaló los rumores sobre un infarto como simples “inventos”.

“El único infarto que sufro todos los días es con mi querida Paulina, que me hace dar vuelta el corazón nada más. Todo lo demás son inventos”, dijo en referencia a la conductora.

Además, explicó que sus malestares fueron ocasionados por un severo cuadro de agotamiento y deshidratación.

“Se le denomina burnout, que es un agotamiento extremo, acompañado de un mal cuidado. Se graban dos programas por día, de lunes a viernes, y sábados y domingos yo tomaba clases por fuera con un chef, entonces no había descanso”, agregó.

juan soler renuncia.jpg

Juan Soler tuvo una mala racha en Top Chef VIP

El actor expresó que aunque su ingreso al hospital asustó a sus seguidores, por fortuna fue estabilizado. Sin embargo, tras los hechos tomó la decisión de renunciar al reality, pese a tener buenas críticas por su desempeño.

“Lo más importante es la salud. Chance sí tenía mucha oportunidad de llegar hasta la final, de ganar, pero la salud es primero y no hay nada que justifique sacrificarla”, indicó Juan.

Y añadió que “me dijeron que había ahí una pequeña discrepancia en las mediciones de lo que es la parte renal, pero bueno, bien atendido, se solucionó todo y hoy estoy perfectamente bien, afortunadamente. El doctor me dijo: ‘Qué bueno que tomaste la decisión de salirte y atenderte, porque sí podía haber llegado a mayores’, pero no, nada que ver con arterias tapadas y de infarto, todas esas cosas no, nada que ver. Estoy perfectamente”.

Una racha de incidentes

Soler se resbaló y cayó de espaldas con tanta fuerza que todos sus compañeros se acercaron para preguntarle si estaba bien. Juan se levanta y responde que sí y continúa con el programa. Lo cierto es que a partir de ese momento, Soler comenzó a tener problemas de salud.

El actor se había convertido en uno de los favoritos para llegar a la final del reality show de cocina producido por Telemundo, sobre todo por su habilidad para cocinar carnes blancas y rojas.

Cronológicamente la mala racha de Soler fue así: sufre la caída durante el programa grabado el fin de semana. Regresa para las grabaciones del lunes pero se siente mal y es llevado al hospital. El diagnóstico no es grave pero el médico le hace severas recomendaciones. Juan Soler decide renunciar a partir del martes.

Juan Soler
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
