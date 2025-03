Juan Soler vive en plenitud a sus 59 años: “Sí, Paulina Mercado es la mujer de mi vida”

El actor y su pareja, Paulina Mercado, superaron la prueba más dura de su relación y ahora disfrutan la plenitud después del trago amargo del cáncer.

El momento más oscuro en la relación de atrás y ahora ven la luz después de un túnel que parecía no tener salida. La pareja se enfrentó al cáncer de la conductora, experimentando sentimientos como el miedo, la angustia y la preocupación, pero siempre confiados en que el amor los haría salir airosos de la prueba más dura de su noviazgo.

En entrevista con TVyNovelas, el actor aseguró que jamás la dejó sola y que fue el apoyo más grande en un proceso complicado por naturaleza. “Siempre he estado firme ahí con ella, yo me quedé en ese momento, no hay nada más importante que mi mujer y mis hijas, mi familia, entonces en los momentos en los que hay que estar, ahí estoy siempre”.

Un año y medio después de un diagnóstico que, de entrada, resultada traumático, el artista nos confiesa que la relación está más sólida que nunca. “Vamos juntos de la mano y encarando la vida como la pareja que somos, confiados, con mucha entrega, con mucho compromiso, con mucha lealtad también, ella es una mujer extraordinaria. Nos admiramos muchísimo, el amor sin admiración es un amor que tiende al fracaso, es muy importante dentro de la relación y de la pareja que exista ese sentimiento”.

Juan Soler, que estrenará el 31 de marzo la telenovela Juegos de amor y poder, afirmó a TVyNovelas que el tema del cáncer nunca lo había tocado tan de cerca, pero que lo enfrentó con mucha serenidad para poderle transmitir fuerza a su novia.

“Fue algo completamente nuevo en mi vida, dicen que lo más tremendo en estas enfermedades es todo el proceso que lleva los dolores, el sufrimiento, la expectativa de no saber si despertará al día siguiente, que ya se acerque el día, aunque por fortuna todo eso no lo viví. Yo estaba en plena grabación de un proyecto (Tu vida es mi vida), pero cuando fue programada la operación para extirparle el tumor en la cabeza a Paulina, yo le dije al productor que me dieran ese día, pero fue el lunes 11 de diciembre (2023) y yo ese día dormí en el hospital para amanecer al lado de ella y acompañarla en su cirugía, cuando ella salió yo estaba en la habitación y nunca la abandoné. Yo regresé a mi casa, ella a la suya, con sus hijos, pero ahora va muy bien, la recuperación fue extraordinaria y yo le atribuyo todo esto a que es una mujer sana y disciplinada”.

Junto a la presentadora de televisión, el galán de melodramas graba el podcast En…pareja2, abordando diferentes temas relacionados con el amor. “Hay ciertos puntos que se discuten como lo que les molesta a cada uno, cómo pueden mejorar ciertos puntos. Ahí van especialistas en temas de pareja y de relaciones humanas que sacan tips, enseñanza, es gente que sabe”.

Soler afirmó que están muy orgullosos de lo que han logrado juntos, felices de que las hijas del actor adorena Paulina, y que él goce de una gran conexión con los hijos de Mercado.

Sin temor a equivocarse, Juan Soler recalcó: “Sí, es la mujer de mi vida y me tiene muy contento comprobarlo y decirlo. Lo ventilo porque estoy con los pies en la tierra, no necesito esconder las cosas”.