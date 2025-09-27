Juan Soler revela que tiene un daño y fue “directo al hospital"; sus amigos de Top Chef VIP lloran

Juan Soler se presentó por última vez en la cocina de Top Chef VIP para hacer una anuncio doloroso.

Carmen Villalobos, la conductora del programa fue la primera en llorar al escuchar la renuncia del actor por una falla orgánica.

“La salud está primero pero me duele muchísimo que te vayas de la competencia; eres un caballero en toda la extensión de la palabra”, dijo la también actriz entre lágrimas.

El programa, en realidad se grabó hace casi dos semanas ya que al ser un reality show de concurso, tiene ese formato para controlar este tipo de situaciones.

Soler tuvo un episodio crítico de malestar durante una de las grabaciones del programa. Entonces incluso se pensó que el diagnóstico podría ser de un preinfarto.

¿Qué reveló Juan Soler en su último programa Top Chef VIP?

Los síntomas, sin embargo, aunque similares, no arrojaron ese diagnóstico sino el de un agotamiento extremo.

En el programa de despedida, transmitido este viernes 26 de septiembre en Telemundo, Juan Soler explica que no solamente fue el estrés lo que provocó esa crisis.

Carmen Villalobos le preguntó: ¿Estás bien?

Soler respondió con una mueca que se puede interpretar como: “no del todo”.

Mientras algunos de los competidores de Top Chef VIP lloraban (Salvador Zerboni fue uno de los más afectados) Juan Soler explicó:

“Tengo un daño renal. Mañana mismo voy a México directo al hospital”.

Carmen, consternada, lloró también mientras le agradecía por todo lo que hizo durante su participación en el reality show, en el cual, por cierto, era uno de los favoritos por lo bien que cocinaba las carnes.

“He aprendido muchísimo de ti, gracias por recibirme tan bonito en las estaciones de la cocina; te voy a extrañar muchísimo”.

Ahora mismo, Soler está de vacaciones en España con el tratamiento que se la ha recetado por reparar el daño renal.