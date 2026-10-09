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Tras denunciarlo por abuso, Mónica Escobedo demuestra que Rafa Mercadante miente en La Granja VIP

El conflicto entre Mónica y Rafa es cada vez más frontal y las acusaciones más serias

Octubre 08, 2026 • 
Alejandro Flores
rafa mercadante monica escobedo.jpg

Mónica Escobedo se enfrenta a Rafa Mercadante

Captura LG VIP

Mónica Escobedo y Rafa Mercadante están, desde hace una semana, en una guerra de declaraciones y acusaciones en La Granja VIP.

La standupera y el conductor de televisión tuvieron que convivir juntos por una dinámica dentro del reality, donde los obligaron a estar amarrados para ir a todos lados.
Es en esta actividad donde Rafa tachó a Mónica de megalómana y provocadora, mientras que ella lo acusó de machista y hasta de haber cometido un abuso con su cuerpo: ella le pidió que le pusiera bloqueador y Rafa se habría sobrepasado, según la versión de Mónica.
“Me dejó en calzones”, reclamó durante la nominación de esta semana.
TE RECOMENDAMOS: Cruzan acusaciones de abuso en las nominaciones de La Granja VIP: “Me dejó en calzones”

El conflicto de Mónica Escobedo con Rafa Mercadante

Por eso comentario, Niurka explotó contra Mónica. Le dijo que había perdido el control en sus actitudes contra Rafa Mercadante y que lo estaba maltratando. “Te estás convirtiendo en la villana”, le dijo Niurka. Mónica le respondió contundente: “Perdón por comportarme así con alguien que me cae mal, alguien que casi me dejó en calzones”. Lo dijo en referencia a una escena en la que, en efecto, Rafa casi provocó esa situación.

Niurka, sin embargo, la acusó de haber permitido esa actitud de Rafa y por tanto, era parte de lo mismo de lo que se quejaba.

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Las acusaciones entre ambos también se relacionan con el complot que hay entre los granjeros para nominar a ciertos personajes.
Mónica acusó a Rafa Mercadante de ser parte de un complot para nominar a Azalia.
Él lo negó y dijo: “Mientes con todos los dientes”.

Lo cierto es que Rafa si fue parte de un complot para nominar a Azalia, y el video completo de ese momento se publicó en la cuenta de Instagram de Mónica.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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