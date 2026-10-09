Tras denunciarlo por abuso, Mónica Escobedo demuestra que Rafa Mercadante miente en La Granja VIP

Mónica Escobedo y Rafa Mercadante están, desde hace una semana, en una guerra de declaraciones y acusaciones en La Granja VIP.

La standupera y el conductor de televisión tuvieron que convivir juntos por una dinámica dentro del reality, donde los obligaron a estar amarrados para ir a todos lados.

Es en esta actividad donde Rafa tachó a Mónica de megalómana y provocadora, mientras que ella lo acusó de machista y hasta de haber cometido un abuso con su cuerpo: ella le pidió que le pusiera bloqueador y Rafa se habría sobrepasado, según la versión de Mónica.

“Me dejó en calzones”, reclamó durante la nominación de esta semana.

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El conflicto de Mónica Escobedo con Rafa Mercadante

Por eso comentario, Niurka explotó contra Mónica. Le dijo que había perdido el control en sus actitudes contra Rafa Mercadante y que lo estaba maltratando. “Te estás convirtiendo en la villana”, le dijo Niurka. Mónica le respondió contundente: “Perdón por comportarme así con alguien que me cae mal, alguien que casi me dejó en calzones”. Lo dijo en referencia a una escena en la que, en efecto, Rafa casi provocó esa situación.

Niurka, sin embargo, la acusó de haber permitido esa actitud de Rafa y por tanto, era parte de lo mismo de lo que se quejaba.



Las acusaciones entre ambos también se relacionan con el complot que hay entre los granjeros para nominar a ciertos personajes.

Mónica acusó a Rafa Mercadante de ser parte de un complot para nominar a Azalia.

Él lo negó y dijo: “Mientes con todos los dientes”.

Lo cierto es que Rafa si fue parte de un complot para nominar a Azalia, y el video completo de ese momento se publicó en la cuenta de Instagram de Mónica.

