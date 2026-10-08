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Cruzan acusaciones de abuso en las nominaciones de La Granja VIP: “Me dejó en calzones”

Mónica Escobedo dijo que fue víctima de su propio silencio

Octubre 07, 2026 • 
Alejandro Flores
LA GRANJA VIP NOMINADOS.jpg

Todos contra Mónica

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Las nominaciones de La Granja VIP se tornan cada vez más serias y severas.

Este miércoles 7 de octubre no solamente se criticaron por actitudes cotidianas como tirar la comida o no hacer el trabajo que les corresponde en la Granja, sino que cruzaron la línea hacia acusaciones de machismo, violencia emocional e incluso bullying.
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Hasta ahora, los granjeros están divididos en dos bandos principales: uno que es liderado por Azalia y Manelyk; otro que reúne a Niurka y Julio Camejo.
Las nominaciones, además, pusieron a los granjeros muy claros respecto a sus posiciones. Al final fueron Mónica Escobedo y Julio Camejo los más nominados pero ¿qué acusaciones les lanzaron sus compañeros?
Aquí te las presentamos.

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Nominaciones contra Mónica Escobedo

Ivonne Montero se exaltó hasta el ´punto de gritarle a Mónica: “Ubícate”. Aunque su mayor acusación fue por no poner atención a sus labores dentro de la Granja, también mencionó su actitud contra Rafa Mercadante, que calificó de “abuso”.

Pimpi también se lanzó contra Mónica, aunque en su caso argumentó críticas más ligeras.
Niurka explotó contra Mónica. Le dijo que había perdido el control en sus actitudes contra Rafa Mercadante y que lo estaba maltratando. “Te estás convirtiendo en la villana”, le dijo Niurka. Mónica le respondió contundente: “Perdón por comportarme así con alguien que me cae mal, alguien que casi me dejó en calzones”. Lo dijo en referencia a una escena en la que, en efecto, Rafa casi provocó esa situación.

Kevyn nominó a Mónica porque consideró que abusa de Rafa Mercadante y manipula la información.

Nominaciones contra Julio Camejo

Bebeshita le dijo que está harta de él, y que no soporta su actitud siempre positiva.

Mónica nominó a Julio por considerar que su energía es contraproducente para la Granja

Manelyk explotó contra Julio pues dijo que es un manipulador y no dudó en decirle que lo quiere lejos de su equipo.

La tabla de nominados quedó así:
Julio Camejo
Mónica Escobedo
Pimpinela
Ivonne Montero

Pero vino luego la dinámica del huevo de Oro, donde Manelyk tuvo el privilegio de nominar a alguien más, y eligió a Natalia.
Finalmente, Mono Osuna tuvo el último privilegio: salvar a alguien de los nominados.
Y lo que hizo fue salvar a Mónica.

La tabla final de nominados fue:

  • Julio Camejo
  • Pimpinela
  • Ivonne Montero
  • Natalia

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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