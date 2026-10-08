Cruzan acusaciones de abuso en las nominaciones de La Granja VIP: “Me dejó en calzones”

Las nominaciones de La Granja VIP se tornan cada vez más serias y severas.

Este miércoles 7 de octubre no solamente se criticaron por actitudes cotidianas como tirar la comida o no hacer el trabajo que les corresponde en la Granja, sino que cruzaron la línea hacia acusaciones de machismo, violencia emocional e incluso bullying.

TE RECOMENDAMOS: Todo sobre la boda de Edgar, el niño viral por caerse al agua: dónde se casa, con quién y cómo lucen juntos

Hasta ahora, los granjeros están divididos en dos bandos principales: uno que es liderado por Azalia y Manelyk; otro que reúne a Niurka y Julio Camejo.

Las nominaciones, además, pusieron a los granjeros muy claros respecto a sus posiciones. Al final fueron Mónica Escobedo y Julio Camejo los más nominados pero ¿qué acusaciones les lanzaron sus compañeros?

Aquí te las presentamos.

Nominaciones contra Mónica Escobedo

Ivonne Montero se exaltó hasta el ´punto de gritarle a Mónica: “Ubícate”. Aunque su mayor acusación fue por no poner atención a sus labores dentro de la Granja, también mencionó su actitud contra Rafa Mercadante, que calificó de “abuso”.

Pimpi también se lanzó contra Mónica, aunque en su caso argumentó críticas más ligeras.

Niurka explotó contra Mónica. Le dijo que había perdido el control en sus actitudes contra Rafa Mercadante y que lo estaba maltratando. “Te estás convirtiendo en la villana”, le dijo Niurka. Mónica le respondió contundente: “Perdón por comportarme así con alguien que me cae mal, alguien que casi me dejó en calzones”. Lo dijo en referencia a una escena en la que, en efecto, Rafa casi provocó esa situación.

Kevyn nominó a Mónica porque consideró que abusa de Rafa Mercadante y manipula la información.

Nominaciones contra Julio Camejo

Bebeshita le dijo que está harta de él, y que no soporta su actitud siempre positiva.

Mónica nominó a Julio por considerar que su energía es contraproducente para la Granja

Manelyk explotó contra Julio pues dijo que es un manipulador y no dudó en decirle que lo quiere lejos de su equipo.

La tabla de nominados quedó así:

Julio Camejo

Mónica Escobedo

Pimpinela

Ivonne Montero

Pero vino luego la dinámica del huevo de Oro, donde Manelyk tuvo el privilegio de nominar a alguien más, y eligió a Natalia.

Finalmente, Mono Osuna tuvo el último privilegio: salvar a alguien de los nominados.

Y lo que hizo fue salvar a Mónica.

La tabla final de nominados fue:

