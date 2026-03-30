Tras acusaciones de fraude, la ANDA anuncia quién es el nuevo líder sindical de los actores

El proceso electoral para elegir al nuevo líder sindical de los actores en México no ha terminado pero todo indica que ya hay un ganador.

Las votaciones fueron de manera electrónica durante la semana del 22 al 26 de marzo y las planillas que contendieron estaban encabezadas una por Omar Fierro y la otra por Aleyda Gallardo.

El actual secretario de la ANDA, Marco Treviño, hizo un video para alertar a los actores agremiados de que si no reunía el 51% de los votos del total de padrón electoral, entonces el sindicato “estaba en riesgo”.

Las acusaciones de irregularidades en las elecciones de la ANDA

Efectivamente, los votos registrados no alcanzaron ese porcentaje, por lo que los representantes de la planilla de Aleyda Gallardo pidieron que la elección se invalidara.

Así quedó registrado en un video publicado por Alejandra Ley, miembro de esa planilla en el que se le reclama a los tres representantes de la autoridad electoral que las elecciones presentaron serias irregularidades.

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La más grave acusación fue en contra del propio Treviño. a quien señalaron de favorecer a Omar Fierro y de ejercer violencia política y de género en contra de Gallardo.

Eso sucedió el mismo viernes en que el proceso electoral se cerró. Fue hasta este domingo que la ANDA hizo oficiales los resultados:



El ganador fue Omar Fierro con 983 votos.

Aleyda Gallardo obtuvo 958

Hubo 45 votos nulos.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la ANDA que aún falta la validación del Centro de Conciliación y Registro Laboral, en donde se presentarían las impugnaciones.

Ni Aleyda ni Omar han hecho hasta ahora declaraciones públicas.