Hollywood

‘El Rey León’ está de luto, despiden a su director quien perdió la vida mientras viajaba por Egipto

Roger Allers tenía 74 años y trabajó en varios éxitos de Disney.

Enero 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Roger-Allers.jpg

Roger Allers murió a los 74 años mientras viajaba por Egipto.

IMDB

“Estoy profundamente triste por la noticia de que nuestro amigo Roger Allers ha fallecido”.

Medios internacionales dieron a conocer que el cineasta Roger Allers murió este fin de semana mientras realizaba un viaje por Egipto.

La noticia fue dada a conocer por el productor Dave Bossert, uno de los amigos más cercanos del cineasta, a través de las redes sociales.

Roger Allers es reconocido principalmente por dirigir uno de los clásicos más exitosos de Disney: ‘El Rey León’, aunque también trabajó en cintas como ‘La Sirenita’ y ‘La Bella y la Bestia’.

“Estoy profundamente triste por la noticia de que nuestro amigo Roger Allers ha fallecido. Estábamos intercambiando correos electrónicos la semana pasada mientras él viajaba en Egipto, lo que hace que esta pérdida se sienta aún más irreal”, escribió.

Aunque no se dieron a conocer los detalles del fallecimiento, Allers se refirió al creador como un hombre amable y una de las mejores personas que tuvo la oportunidad de conocer; además, de que el éxito profesional tampoco lo hizo perder el piso.

“Roger trataba a todos con genuina amabilidad y respeto, sin importar el título o la posición”, agregó.

Bossert compartió créditos con Allers durante la década de los 80 y 90, una etapa clave para la consolidación de la animación de Disney.

Antes de codirigir ‘El Rey León’ en 1994, Allers desarrolló su carrera como animador y guionista en películas como como ‘La Bella y la Bestia’, ‘Oliver y su pandilla’, ‘La Sirenita’ y ‘Aladdin’.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
