‘Toñita’ vive todo un DRAMA: Exprometido la bloqueó, le canceló la boda y ella se quedó con el anillo

“Ya no quiero saber nada de los hombres”.

La famosa ‘Toñita’ reveló que atraviesa por un momento complejo en su vida personal, pues se canceló su boda con el neurocirujano Eulalio Valdez, esto después de mantener una relación por ocho meses.

Según los dichos de la intérprete, el noviazgo llegó a su fin de forma abrupta luego de una discusión de la cual ella pensaba que se podrían reconciliar, pero no ocurrió. Pese al truene, ‘Toñita’ dice que optó por quedarse con el anillo de compromiso.

La pelea entre la exacadémica y su pareja ocurrió en diciembre pasado y Valdez dejó de comunicarse con ‘Toñita’, incluso la bloqueó de todas sus redes sociales.

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“Ya no quiero saber nada de los hombres. En mi última relación, hace como tres meses, me terminaron. Tuvimos una discusión y me bloqueó”, dijo la cantante.

Y agregó que su vínculo con el neurocirujano parecida estable y sólido, por ello a los ocho meses juntos, comenzaron a planear su siguiente paso para oficializar su unión. De hecho, ambos habían conocido a sus respectivas familias y él convivía con su hija.

De acuerdo a lo narrado por ‘Toñita’, tuvo varios enfrentamientos con su prometido a lo largo de su romance, uno de ellos era la cercanía que mantenía con el padre de su hija y las peticiones para que le dejara de hablar.

Como una replica justa, la cantante también le pidió a Eulalio que cortara relación con una de sus amigas cercanas, pero él se negó.

“Él me dijo que le molestaba el trato con mi ex, el padre de mi hija. Yo se lo expliqué y retiré las llaves de mi departamento. Le pedí que hiciera lo mismo con una amistad suya, pero no lo aceptó”, contó.

Por su parte, sugirió que hubo una tercera en discordia involucrada en su relación, lo que pudo haber provocado el distanciamiento entre los dos y el eventual rompimiento.

Tras su ruptura y la desaparición de suexpareja, la veracruzana decidió conservar el anillo de compromiso, pues según el mismo médico le pidió que no se lo devolviera porque se lo había entregado “de corazón”.

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Finalmente, la exintegrante de ‘La Academia’ aseguró que actualmente se enfoca en sanar y tomarse tiempo antes de volver a buscar el amor.