Toñita reveló que su hija adolescente está internada por una dura razón

Con el corazón abierto y sin temor a demostrar su sentir, Toñita habló acerca de la salud de su hija adolescente, quien aunque no pertenece a la industria del entretenimiento, siempre ha estado detrás de ella. En esta ocasión, la cantante se refirió acerca de las cuestiones emocionales que padece su primogénita.

Toñita reveló que su hija está en el hospital: ¿qué le pasó?

“Siempre les digo que mi hija tiene problemas de ansiedad y depresión. Tiene también otros trastornos, son cosas que me llevo muy personalmente porque ya es algo más íntimo”, contó la artista, quien hace poco formó parte de “Survivor”, donde tuvo vario desencuentros con algunas de sus compañeras.

No obstante, sí compartió que ahora mismo el panorama es mucho más alentador, pues la joven se sometió a un tratamiento que tiene como propósito ayudarla a sobrellevar todas estas cuestiones. “Lo único que les puedo decir es que ya está internada, está retomando el camino y estoy en paz”, aseveró Toñita, quien pocas veces accede a hablar de esta parte de su entorno familiar.

Para Toñita, el amor no está entre sus prioridades

Pese a que hace apenas un par de meses la exparticipante de “La Academia” presumió su nueva relación y se confesó profundamente enamorada de Paolo Rubboli, un atractivo joven que logró conquistarla, todo parece indicar que esta historia ya llegó a su fin. Sobre las razones, únicamente dejó ver que sobrellevar estos vínculos requiere de tiempo y atención, mismos que no puede asegurar porque para ella lo primero es la recuperación de su hija.

“Depende mucho de mí y me estoy ocupando de lo importante. No es que mi vida amorosa no importe, pero si mi hija está pasando por un momento difícil, yo tengo que estar para ella. Esa es la situación, no es que lo haya dejado de querer”, puntualizó la artista sobre este noviazgo, que cabe mencionar, es de los pocos que se le ha conocido desde que saltó a la fama.