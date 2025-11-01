Tito Fuentes reaparece en concierto de Molotov pero “no puede hablar”

Tito de Molotov dio un paso más en su proceso de recuperación física, emocional y contra las adicciones: regresó a su lugar feliz, el escenario.

La banda mexicana creadora de éxitos como “Frijolero” se presentó en el Palacio de los Deportes para celebrar 30 años de existencia. El concierto, además de la emoción por festejar la longevidad de su música, tuvo la expectativa de saber si Tito estaría o no con ellos en el escenario.

Tito Fuentes atraviesa por una crisis de salud derivada de sus adicciones.

“Caí en la adicción, el alcoholismo, muchas cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas”, dijo en una entrevista hace dos meses, cuando salió de un largo proceso de hospitalización.

Como se informó en TVyNovelas, el vocalista de la Molotov reapareció otra vez en octubre al compartir un par de fotografías que mostraban la grave condición en la que quedó su rostro luego de las operaciones a las que se tuvo que someter.

El cantante explicó que entró en un proceso de autodestrucción silenciosa y que se estaba haciendo pedazos.

Fue en marzo de este 2025, cuando se anunció que Tito no estaría con tocando con su banda en el Vive Latino, por lo que los seguidores de ‘Molotov’ se mostraron preocupados por su estado de salud. Ya para entonces él mismo había aceptado que su pasado comenzaba a pasarle factura.

¿Cómo fue la reaparición de Tito en el show de Molotov?

De modo que su reaparición en un escenario se convirtió en un anhelo para sus seguidores.

Micky Huidobro es el vocalista principal ahora

Y así sucedió durante el concierto en el que Micky Hidobro, quien ha asumido la total responsabilidad del rol de vocalista, lo anunció a mitad del show.

“Lo que sigue no necesita presentación. Esas botas no necesitan presentación”, gritó ante un público eufórico que reconoció el atuendo característico de Tito.

Visiblemente delgado pero con su guitarra bien firme, Tito se plantó en el escenario sin decir palabra. Micky bromeó:

“Es que no puede hablar pero dice que muchas gracias a todos y que los quiere un chin...”.

🎸 Tito Fuentes vuelve a pisar el escenario con @MolotovBanda pic.twitter.com/ztXrV6aN8x — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 31, 2025

Tito acompañó a su banda en cuatro canciones: “Here we Kum”, “Noko”, “DDD” y las más emblemática de todas las canciones que interpretaba como vocalista, “Voto latino”.