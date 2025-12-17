Suscríbete
Hospitalizan de emergencia a Cynthia Klitbo; esto se sabe de su estado de salud

La actriz vivió un episodio que requirió estudios complejos.

Diciembre 17, 2025 
Ericka Rodríguez
cynthia-klitbo-seria.jpg

Cynthia Klitbo fue llevada de emergencia al hospital.

Getty Images

“Ya viste que traigo los ojos así por la medicina”.

La villana de las telenovelas, Cynthia Klitbo, tuvo que ser llevada a la sala de urgencias después de presentar un episodio de salud que la descolocó.

La actriz pudo ofrecer detalles de lo que le pasó luego de ser dada de alta, aunque con secuelas del tratamiento al que fue sometida por los médicos.

En una charla que ofreció a la prensa, Klitbo compartió que su percance de salud la afectó física y emocionalmente, lo que pudo comprender hasta que enfrentó este episodio.

“Cuando vi el electrocardiograma y vi que me estaban haciendo una resonancia magnética del cerebro para ver si no iba a tener un aneurisma, casi me muero”, dijo Cynthia.

Añadió que los medicamentos que le suministraron han tenido efectos visibles: “Ya viste que traigo los ojos así por la medicina”, dijo a un reportero, dejando ver que el proceso de recuperación continúa y que su estado de salud aún requiere cuidados.

¿Cuál es el diagnostico de Cynthia?

De acuerdo con la actriz de ‘Amor amargo’ indicó que el episodio está directamente relacionado con un periodo personal difícil y lleno de presión emocional acumulada.

“Fue estrés. No ha sido un año fácil. Ha sido un año que lo empecé muerta de miedo. Ando súper vulnerable”, confesó, subrayando que el desgaste no ha sido únicamente físico.

En un terreno más personal, Klitbo manifestó que ha hallado fortaleza en la espiritualidad.

“Estoy guiada por Dios. Me he acercado muchísimo a Dios… y Dios me ha puesto personas y proyectos mágicos que han estado alrededor de mí”, dijo, subrayando que este proceso también la ha llevado a replantearse sus prioridades.

La actriz continuó la conversación destacando que retomó la terapia psicológica para ayudar a su recuperación emocional, pues descubrió que se había olvidado de ella y le dio más peso a su carrera.

“También acordarme que Cynthia no es solo la mamá, no es sólo la actriz, no es la hermana… sino que Cynthia es mujer y que Cynthia también necesita tiempo con Cynthia”, explicó, antes de admitir que atraviesa una crisis existencial. “Traigo una crisis medio existencial de ¿qué onda conmigo?”, expresó.

Finalmente, la actriz habló sobre su papel como madre y los sacrificios que ha hecho para garantizar el bienestar de su hija. “Si no he estado todo el tiempo con ella ha sido porque me he dedicado a tener lo que tiene”.

Aunque reconoció no ser perfecta, defendió su lucha: “A lo mejor no soy la mejor mamá… pero me he esforzado mucho por ser la mamá que soy y por tener la hija tan bien portada y tan sana que tengo. Está con honores en la universidad”, concluyó.

Cynthia Klitbo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
