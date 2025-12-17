Isabel Lascurain, estable, tras neumonía; cancela presentación con ‘Pandora’

“Me dolía mucho la cabeza, regresé bastante mermada, con la oxigenación muy baja”.
La cantante de ‘Pandora’, Isabel Lascurain, preocupó a sus seguidores al aparecer en un video en sus redes sociales con una cánula nasal por una neumonía a la que tuvo que hacer frente.
‘Isa’ tenía programada una presentación que tuvo que cancelar por su condición de salud y fueron sus compañeras las que lo dieron todo para que no se notara tanto su ausencia en los escenarios.Lascurain también dijo que por fortuna ya se encuentra estable del diagnostico de neumonía, aunque sigue en proceso de recuperación.
“No les podía hacer un videito antes porque no era lo propio; tengo neumonía, estoy bien, pero, desde el martes que estuvimos en Tuxtla, había mucho viento, me dolía mucho la cabeza, regresé bastante mermada, con la oxigenación muy baja”, expresó.
“No me tuvieron que hospitalizar, estoy aquí en casita, pero vamos a salir de esta perfectamente”, dijo.