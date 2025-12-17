Suscríbete
Isabel Lascurain, estable, tras neumonía; cancela presentación con ‘Pandora’

La cantante dio a conocer que enfermó y se mantiene aislada y en recuperación.

Diciembre 17, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Isabel-Lascurain.jpg

La cantante de ‘Pandora’ tuvo que dejar solas a sus compañeras en el escenario tras enfermar.

Instagram

“Me dolía mucho la cabeza, regresé bastante mermada, con la oxigenación muy baja”.

La cantante de ‘Pandora’, Isabel Lascurain, preocupó a sus seguidores al aparecer en un video en sus redes sociales con una cánula nasal por una neumonía a la que tuvo que hacer frente.

‘Isa’ tenía programada una presentación que tuvo que cancelar por su condición de salud y fueron sus compañeras las que lo dieron todo para que no se notara tanto su ausencia en los escenarios.

Lascurain también dijo que por fortuna ya se encuentra estable del diagnostico de neumonía, aunque sigue en proceso de recuperación.
@lasanta91.5fm

Pandora cancela concierto en Puebla por neumonía severa de Isabel Lascurain La integrante del icónico grupo Pandora, Isabel Lascurain, fue diagnosticada con neumonía severa, lo que la obliga a guardar reposo estricto. Por ello, se canceló el esperado concierto navideño programado para el 18 de diciembre en el Centro Expositor de Puebla. Isabel compartió un video en redes tranquilizando a sus fans: se recupera en casa, sin necesidad de hospitalización, y se encuentra estable. Los boletos serán reembolsados a partir del 19 de diciembre en los puntos de venta originales. #lasanta #endiabladamentebuena

♬ sonido original - LaSanta91.5
Fue el pasado 13 de diciembre que Lascurain ofrecería un concierto con
‘Pandora’ y ‘Flans’ en Puerto Vallarta, sin embargo tras otro concierto donde sí estuvo y se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, estuvo expuesta a fuertes vientos que la llevaron a enfermar.
Ni la cantante ni sus compañeras habían querido decir los motivos de su ausencia en el show, más bien esperaron que Lascurain mostrara una mejoría en su salud, fue entonces que ‘Isa’ recurrió a sus redes para dar detalles de su estado actual.
“No les podía hacer un videito antes porque no era lo propio; tengo neumonía, estoy bien, pero, desde el martes que estuvimos en Tuxtla, había mucho viento, me dolía mucho la cabeza, regresé bastante mermada, con la oxigenación muy baja”, expresó.
Aclaró también que está siendo tratada por un especialista que logró estabilizarla, y por ello no tuvo que ser hospitalizada y todo el tratamiento lo ha llevado desde casa.

“No me tuvieron que hospitalizar, estoy aquí en casita, pero vamos a salir de esta perfectamente”, dijo.

La intérprete de ‘¿Cómo te va mi amor?’ aprovechó para darle las gracias a sus compañeras de ‘Pandora’ y ‘Flans’ por su profesionalismo tras afrontar las dificultades que supone presentarse sin una integrante, sin tiempo de reorganizar el show y con la conciencia de que alguien más tendría que interpretar las partes donde ella canta.

“Agradecerles a Ilse, a Mimi, a Fer y a May el esfuerzo que hicieron por sacar el show adelante, porque yo sé lo que es cuando una no está presente, es terrible, se siente horrible cuando falta alguna de las cuatro”, concluyó.
Isabel Lascurain Pandora Flans
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
