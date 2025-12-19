Suscríbete
‘Tino’ de ‘Parchís’ cuenta la verdad sobre el trágico día en el que PERDIÓ EL BRAZO izquierdo

El cantante español narró cómo recuerda aquel día en el que su destino cambió para siempre.

Diciembre 19, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Tino-Parchís-brazo.jpg

El cantante español recordó cómo perdió su brazo en un accidente automovilístico.

YouTube

“Y me cortó de guillotina el brazo con el techo y se lo llevó”.

En los años 80, había un grupo infantil que alcanzó una notable popularidad en España y Latinoamérica. Los integrantes de ‘Parchís’, conocidos cada uno como ‘fichas’, por una de sus canciones, ganaron un brutal reconocimiento.

Entre ellos destacaba Constantino Fernández, mejor conocido como ‘Tino’ o ‘La ficha roja’. Su carrera fue vertiginosa y giró por miles de ciudades en su país y en América. Incluso llegó a grabar siete películas y luego emprendió su camino como solista.

Todo parecía ir viento en popa, sin embargo la desgracia se hizo presente en la vida de ‘Tino’.

Fernández acudió al programa ‘Montse&Joe’ de Unicable, y allí reveló la verdad sobre el trágico incidente en el terminó perdiendo un brazo.

“Saliendo de una reunión de trabajo, trabajaba en una empresa de distribución comercial (en Murcia, España), que nada tiene que ver con el mundo del espectáculo, volví a mi oficina y tuve la desgracia de cruzarme con un tipo que se salta un alto que hace que yo tenga que hacer un movimiento con el coche”, narró ‘Tino’ sobre el día que cambió su destino.

Además, explicó que en aquellos tiempos no existían las glorietas que están colocadas en las avenidas precisamente para evitar accidentes.

“Al llegar a la intersección sale y en vez de parar, que es lo que haría todo el mundo, este tío siguió recto y yo que venía de frente, para esquivarlo, invado el carril contrario y choco con el que venía detrás frontal”, relató el cantante.

Por desgracia el cofre de su automóvil se introdujo de lleno en el otro carro, “y yo hice el acto reflejo (de levantar el brazo) y me cortó de guillotina con el techo y se lo llevó”, contó ‘Tino’.

Tras el terrible choque, el cantante perdió el brazo izquierdo y sufrió un traumatismo de cráneo severo que lo dejó inconsciente.

En tanto, el conductor responsable se dio a la fuga, dejando a ‘La Ficha Roja’ malherida en medio del caos callejero.

Las autoridades pudieron “recoger el brazo del suelo y meterlo en una hielera para que se conservara” el brazo de ‘Tino’ y tras ser auxiliado por los servicios médicos y atendido de emergencia, intentaron realizarle un reimplante, sin embargo, los médicos determinaron que no era viable por los múltiples desgarros de la extremidad.

“Mandaron un helicóptero y me llevaron a un hospital de Burgos. No se pudo reimplantar el miembro porque sufrió múltiples desgarros; los médicos llegaron a la conclusión de que sería un peso muerto, no tendría ninguna funcionalidad y sería un estorbo. Fue traumático, lo del brazo. Pero todos los médicos apuntaban que el traumatismo craneoencefálico fue más jodido”, dijo en una entrevista previa ‘Tino’.

Asimismo, la conductora de la emisión, Montserrat Olivier le preguntó si era zurdo y por qué cree que en el acto reflejo levantó ese brazo.

“Pues no sé, porque tendría la derecha supongo en el volante”, mencionó, a lo que ella reiteró que qué buena suerte, pues no perdió su brazo dominante, a lo que Tino atajó de nuevo que “no era suerte, es que te lo estoy contando, que me podía haber cortado el cuello y ya no estaríamos aquí hablando hoy”, finalizó.

El cantante vivió una terrible depresión e incluso escribió un libro titulado ‘La ficha roja de Parchís’, sin embargo, con el paso de tiempo ha mostrado gran fortaleza.

“Aquí estoy con una mujer hermosa que me acompaña para seguir exprimiendo el limón de la vida”, dijo en otra charla Fernández sobre cómo disfruta de la vida al máximo.

Tino Fernández Parchís
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
