Suscríbete
Famosos

Tiby Camacho tiene un plan para eliminar a Lorenzo Méndez; no olvida que le dijeron “ratera”

La influencer, que abandonó el reality "¿Apostarías por mí?” por estar embarazada, se alegró de la nominación

Febrero 18, 2026 • 
Alejandro Flores
lorenzomendezclaudiagalvantiby camacho.jpg

Lorenzo y Claudia se enfrentan a los Bezares y a Ale y Beta

Instagram

La quinta semana de "¿Apostarías por mí?” ya tiene a sus tres parejas de nominados.

Otra vez el Team Rebelión parecía que arrollaría al Team Pueblo pero este miércoles 18 de febrero la suerte finalmente les sonrío.
Los primeras dos nominaciones resultaron para los Bezares y para Alejandra y Beta. Ambos pertenecen al llamado Team Pueblo, liderado por Mario Bezares.
Para la tercera pareja nominada, sin embargo, se eligió a la que tuviera menos dinero acumulado en su bolsa, luego de haber apostado en el reto de la caja de toques.
Y esa pareja fue la de Lorenzo Méndez y Claudia Galván, quienes fueron los protagonistas de la pelea de la fiesta del viernes.
En ese pelea, Lorenzo y Claudia acusaron a Tiby Camacho y a su pareja, Medina, de haberles “robado” la suite Diamante.
TE RECOMENDAMOS: Lupita TikTok exhibe a Momo Guzmán tras ponerse la botarga de Burrita Burrona en video de Turbulence
En realidad, Tiby y Medina solo aceptaron una dinámica llamada “La Tentación”, en la que el anfitrión les ofreció intercambiar la suite con Lorenzo y Claudia.
Tiby reaccionó de inmediato y publicó una conversación que tuvo en privado con su mamá en la que, en tiempo real, le avisó de la pareja nominada.
A la captura de pantalla, Tiby le agregó dos emojis de caritas que se desternillan de la risa.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

tiby medina.jpg
Famosos
Pareja de "¿Apostarías por mí?” abandona el reality por una “situación extrema”
La cuarta eliminación se canceló ante la noticia
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte infiel.jpg
Famosos
Adrián Di Monte confiesa su modus operandi para ser infiel ¡enfrente de su esposa!
El actor, que fue acusado por su anterior pareja Sandra Itzel de haberla engañado, hizo fuertes declaraciones
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares.jpg
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Raúl el Pelón llamó “borreguitos” a las parejas que juegan para el equipo de Mayito
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
lupillo irvera taina.jpg
Famosos
¿Quién es Taina Pimentel y por qué se enamoró de Lupillo Rivera?
La pareja entrará como infiltrada al reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlos ponce karina banda.jpg
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
La pareja está por cumplir cuatro años de feliz matrimonio
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
segundoeliminado apostarias ´pr mi.jpg
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
La segunda pareja eliminada estuvo a punto de salvarse pero la producción revisó un video y los sancionó
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores

¿Cómo busca eliminar a Lorenzo y Claudia?

En la cuenta oficial del reality show, Tiby Camacho también publicó una respuesta dentro del video en el que se anunció la nominación de Méndez y Galván.

“Pa’ fuera. Con to’ activos con el Team Pueblo. El Team waristiki que haga su trabajo”.

La influencer reveló así el plan que tiene para lograr que la pareja eliminada sea la de Lorenzo y Claudia.

lorenzomendezclaudiagalvantiby camacho (1).jpg

Los mensajes de Tiby

Instagram

TE RECOMENDAMOS: Marysol Sosa dice que no sabía que su papá era ALCOHÓLICO y sólo “me tocó verlo dos veces borracho”
Al decir “Team Waristiki”, Tiby se refiere a sus seguidores en redes sociales a quienes les pidió que voten para salvar a Mayito y a Beta, de modo que los eliminados sean Galván y Méndez.

¿Apostarías por mí? Lorenzo Méndez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Alicia-Villarreal.jpg
Famosos
EMBARGAN a Alicia Villarreal y se llevan desde juguetes hasta coches; abogado dice que hubo irregularidades
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Marysol-Sosa-José-José.jpg
Famosos
Marysol Sosa dice que no sabía que su papá era ALCOHÓLICO y sólo “me tocó verlo dos veces borracho”
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Shanik-Berman-Talina.jpg
Famosos
Shanik Berman revela que Talina Fernández SE ALEGRÓ por la muerte de su hijo Daniel y después murió Mariana
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ludwika-Paleta.jpg
Famosos
Ludwika Paleta habló por primera vez de su FAMILIA POLÍTICA, los Salinas: “Me gusta estar con gente justa”
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Enrique-Alejandra-Guzmán.jpg
Famosos
Enrique Guzmán atribuye SOBRIEDAD de Alejandra a Silvia Pinal: “Desde que murió su mamá se llenó de fuerza”
El padre de la cantante asegura que ‘La Reina de Corazones’ está en un muy buen momento.
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mirada-de-mujer.jpg
Telenovelas
Margarita Gralia y Plutarco Haza, ‘LA PAREJA PROHIBIDA’ de ‘Mirada de Mujer’, vive reencuentro tras 29 años
‘Andrés’ y ‘Paulina’ desafiaron la edad y el que ella era la mejor amiga de su mamá.
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Christian-Martinoli.jpg
Famosos
Carlos Guerrero ‘El Warrior’ revela que Christian Martinoli ABANDONÓ México tras enfrentar crisis de salud
La ausencia del comentarista deportivo encendió las alarmas y sus seguidores externaron su preocupación.
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tamales-fentanilo.jpg
Viral
Siete niños intoxicados por comer tamales en Puebla y una niña DA POSITIVO a fentanilo
La menor está hospitalizada, mientras los otros afectados, de 2 a 11 años, fueron dados de alta.
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez