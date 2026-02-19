Tiby Camacho tiene un plan para eliminar a Lorenzo Méndez; no olvida que le dijeron “ratera”

La quinta semana de "¿Apostarías por mí?” ya tiene a sus tres parejas de nominados.

Otra vez el Team Rebelión parecía que arrollaría al Team Pueblo pero este miércoles 18 de febrero la suerte finalmente les sonrío.

Los primeras dos nominaciones resultaron para los Bezares y para Alejandra y Beta. Ambos pertenecen al llamado Team Pueblo, liderado por Mario Bezares.

Para la tercera pareja nominada, sin embargo, se eligió a la que tuviera menos dinero acumulado en su bolsa, luego de haber apostado en el reto de la caja de toques.

Y esa pareja fue la de Lorenzo Méndez y Claudia Galván, quienes fueron los protagonistas de la pelea de la fiesta del viernes.

En ese pelea, Lorenzo y Claudia acusaron a Tiby Camacho y a su pareja, Medina, de haberles “robado” la suite Diamante.

En realidad, Tiby y Medina solo aceptaron una dinámica llamada “La Tentación”, en la que el anfitrión les ofreció intercambiar la suite con Lorenzo y Claudia.

Tiby reaccionó de inmediato y publicó una conversación que tuvo en privado con su mamá en la que, en tiempo real, le avisó de la pareja nominada.

A la captura de pantalla, Tiby le agregó dos emojis de caritas que se desternillan de la risa.

¿Cómo busca eliminar a Lorenzo y Claudia?

En la cuenta oficial del reality show, Tiby Camacho también publicó una respuesta dentro del video en el que se anunció la nominación de Méndez y Galván.

“Pa’ fuera. Con to’ activos con el Team Pueblo. El Team waristiki que haga su trabajo”.

La influencer reveló así el plan que tiene para lograr que la pareja eliminada sea la de Lorenzo y Claudia.

Los mensajes de Tiby Instagram

Al decir “Team Waristiki”, Tiby se refiere a sus seguidores en redes sociales a quienes les pidió que voten para salvar a Mayito y a Beta, de modo que los eliminados sean Galván y Méndez.

