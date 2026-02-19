Lupita TikTok exhibe a Momo Guzmán tras ponerse la botarga de Burrita Burrona en video de Turbulence

El multiverso de las amponas cerró un portal tras la salida de Momo Guzmán, quien interpretaba a la Burrita Burrona. Ahora, Turbulence Queen da por iniciado un nuevo multiverso ya sin su compañero.

Fue en diciembre cuando dieron su último show juntos, y ahora, Momo Guzmán prepara un nuevo proyecto con otros personajes, como “Renata Dragón”.

Lo que nadie esperaba, era un teaser que publicó Turbulence Queen en su canal de YouTube, donde despide a la Burrita Burrona que conocíamos y dio la bienvenida a nuevos integrantes.

Una de las sorpresas fue “Burrita TikTok”, interpretada por Lupita TikTok. La controvertida influencer, quien perdió a su bebé hace unos meses, apareció junto a Turbulence queen con el traje y botarga de Burrita Burrona.

Su amistad se notó en el pequeño cameo de Lupita TikTok, quien publicó un video bailando con Turbulence Queen en Instagram.

Ya con los reflectores encima, Lupita Tiktok decidió exhibir a Momo Guzmán. El influencer la dejó de seguir luego de verla con Turbulence Queen.

Lupita TikTok lamentó que Momo le hiciera tal grosería, y comentó que ella colabora con quien la invite, sin cerrarle la puerta a Guzmán.