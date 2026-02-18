Marysol Sosa dice que no sabía que su papá era ALCOHÓLICO y sólo “me tocó verlo dos veces borracho”

“Nunca fue el borracho agresivo… el bebía pero era como más borracho fue buró”.

Marysol Sosa, la hija mayor de José José, ofreció una charla para el podcast de Melo Montoya, y ahí se sinceró y abordó varios temas que marcaron su infancia y su desarrollo.

Sosa habló de momentos clave como si sabía que su papá era alcohólico o de cómo se enteró de su muerte.

Sobre la enfermedad de ‘El Príncipe de la Canción’, misma que le arrebató dinero, le dio supuestos amigos y terminó su matrimonio con su primera esposa, Anel Noreña, Marysol narró que poco supo o se dio cuenta.

TE RECOMENDAMOS: Shanik Berman revela que Talina Fernández SE ALEGRÓ por la muerte de su hijo Daniel y después murió Mariana

“Recién niña, entre mis 5 y 9 años, no lo sabía, pasaban cosas en mi casa, pero nunca veíamos cosas, mi padre lo que hacía es que se salía de la casa. Y si llegaba a tomar, nosotros nos retirábamos a nuestro cuarto”, esto coincide con declaraciones de Anel, en las que dice que hacía todo para que sus hijos nunca se dieron cuenta de los problemas de la bebida que tenía el cantante.

Marysol también contó que su papá tenía borracheras tristes. “Nunca fue el borracho agresivo… el bebía pero era como más borracho fue buró… Se iba a la fiesta con alguien y de ahí ira usualmente irlo a recoger a algún lugar, pero nunca tendiendo que pagar millones porque destrozó algo”, indicó la también cantante.

Y ante los cuidados de Noreña y los momentos de debilidad de José José, la hija de ‘El Príncipe’ dijo que “me tocó verlo dos veces borracho y nunca en actos de violencia ni de agresión sino más de tristeza”.

Por otro lado, Marysol destapó cómo se enteró de la muerte de José José, un momento que estuvo marcado por la incertidumbre y la falta de comunicación con su media hermana, Sara Sosa.

El 29 de septiembre de 2019, Sosa se encontraba celebrando. “Justo mi hija Elena cumple un añito. Ella nació el 30 de septiembre del 18. Entonces, el mero 29 de septiembre del 19, estábamos festejándola a ella (...) ante nuestra comunidad, nuestros amigos”, relató. En medio de la celebración, su hermano Pepe se acercó para informarle: “Mary, me acaba de hablar Sara, que papá falleció”.

Según lo narrado, la comunicación con Sara siempre estuvo marcada por la confusión: “Le marcamos a Sara, a decirle: ‘A ver, pues qué onda, ¿no? ¿Qué pasó?’. Entonces ella en un drama... extraño porque… nada más me decía: ‘Ya, ya se murió y ya se murió y ya se murió’. Y le digo: ‘Ok, mi amor, pero ¿en dónde estás?’”. Sara, según Marysol, le dijo que se encontraba en el Homestead Hospital.

La hija mayor de José José relató que, tras esa llamada con su media hermana, ella dejó de responder. “Nunca jamás volvió a contestar, porque, pues, nunca jamás volvió a contestar”. Al llegar a Miami, la familia buscó apoyo en el Consulado de México, que los asistió a su llegada al aeropuerto.

El recorrido de Marysol y su hermano José Joel estuvo lleno de obstáculos. “Llego yo a la funeraria y me dicen: ‘¿Quién es usted? Perdón, ¿quién se murió? ¿Cómo dice que se llama? No lo tengo aquí registrado en la lista, señora’”.

La situación se tornó aún más confusa cuando acudieron al hospital y la policía los escoltó fuera del lugar. “Todos en el hospital así... No sé, demasiado extraño. Más que nada cuando, cuando nos agarra la policía y nos saca del hospital”, contó Sosa.

Y agregó que pasaron varios días sin que pudieran ver el cuerpo del intérprete de ‘Almohada’.

“De que falleció a que vi el cuerpo, cinco días. Literal”. Según Marysol, el acceso fue negado porque su media hermana no autorizó que ellos pudieran despedirse de ‘El Príncipe de la Canción’.

“No me lo quisieron enseñar porque no tenían autorizado enseñárnoslo porque había dicho mi media hermana que no, que nosotros no lo podíamos ver”, dijo.

Finalmente, Marysol logró despedirse de su padre. “Me puse a orar en voz alta (...) Me puse a orar, finalmente”. El testimonio dejó en evidencia la angustia, el estrés y las dudas que enfrentó la familia Sosa tras la muerte del inconfundible José José.

