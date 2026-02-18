Suscríbete
Famosos

EMBARGAN a Alicia Villarreal y se llevan desde juguetes hasta coches; abogado dice que hubo irregularidades

Algunos de los aseguramientos en sus domicilios no coinciden con la numeración indicada en los documentos oficiales.

Febrero 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal.jpg

Las autoridades ejecutaron una orden de embargo en contra de Alicia Villarreal.

YouTube

“Vamos a pensar que fue algún error. Vamos a revisarlo. Pero si encontramos la diferencia o hubo mala fe por parte del actuario, va a proceder conforme a derecho”.

Para Alicia Villarreal no paran los problemas personales y legales, y es que ahora está enfrentando un embargo que fue ejecutado por autoridades sobre diversos bienes de su propiedad, entre los que destacan vehículos, juguetes y artículos personales. Sin embargo, su equipo legal advierte que el proceso fue irregular.

Los abogados de la cantante dicen que algunos de los aseguramientos se efectuaron en domicilios cuya numeración no coincide con la señalada en los documentos oficiales, situación que podrían invalidar parte del proceso judicial.

“Son varios procedimientos, hay amparos, hay muchos procedimientos. Son cuestiones de embargos en un domicilio que no era, es lo que estoy validando”, subrayó el abogado. “No era el mismo que tenían en el oficio (...), es mucho, muy extenso, hay amparos”, dijo el abogado Gerardo Rincón.

Y agregó que “vamos a pensar que fue algún error. Vamos a revisarlo. Pero si encontramos la diferencia o hubo mala fe por parte del actuario, va a proceder conforme a derecho”.

Los defensores de Alicia sostienen que ya se habían cubierto los adeudos que dieron origen al embargo, por lo que consideran que el cobro contra Villarreal pudo haberse ejecutado de forma indebida.

Ante los hechos, indicaron que ya preparan recursos legales para impugnar el embargo y deslindar responsabilidades si se confirma que existió alguna anomalía administrativa o judicial.

Este hecho ocurre casi un año después de que la artista denunciara a su exesposo, Cruz Martínez, por violencia familiar. El conflicto tomó relevancia pública cuando la intérprete de ‘Te aprovechas’ realizó una señal de ayuda durante un concierto, gesto que provocó acción mediática y derivo en el proceso legal.

Martínez fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, aunque otras acusaciones más graves no prosperaron. Desde entonces, la batalla legal entre ambos ha permanecido activa y bajo monitoreo público, convirtiéndose en uno de los casos más comentados.

Mientras continúa la disputa judicial, la defensa de Villarreal insiste en que el actual proceso de embargo es independiente del conflicto con su exesposo, pero advierte que se mantendrán vigilantes para evitar que se vulneren los derechos legales de ‘La Güerita Consentida’.

Alicia Villarreal
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
