Wendy Guevara cuenta el escándalo por el que ya no le habla a Kimberly la Más Preciosa

La influencer confesó que Las Perdidas están distanciadas

Febrero 18, 2026 • 
Alejandro Flores
wendy guevara kimberly.jpg

Junto con Paola, saltaron a la fama como Las Perdidas

Wendy Guevara acepta que está distanciada de Kimberly la Más Preciosa.

A casi una década de que se hicieron virales junto con Paola Suárez por el famoso video de Las Perdidas, Wendy no se habla con Kimberly... y no le interesa retomar esa amistad.
La influencer y conductora, que participará este jueves en la entrega de los Premios Lo Nuestro, narró con lujo de detalles el incidente por el cual se alejó de Kim.

“Yo no tengo nada en contra de Kim y la quise mucho pero yo me alejé de ella por algo que sucedió hace mucho”.

El origen del pleito de Wendy con Kimberly

Guevara contó que un día estaba ella tomando en su casa y que Kim llegó a tocarle a su puerta para pedirle que la dejara estar con ella en la fiesta.

“Entonces llegó el que era su pareja o ex pareja, no sé. Y entonces él me reclamó a mí, que por qué yo le estaba dando de tomar alcohol, me dijo; te voy a encargar que no me la andes sonsacando ¡y así me gritó!”.

Wendy dice que eso la enojó mucho porque ella ni siquiera la había invitado,

“Fue ella la que vino y para que vengan a gritarme a mí... si por eso no tengo señor”.

Explicó que a pesar de que eso fue hace mucho tiempo, ella prefiere manetener una relación de lejos con Kim.

“Existe una amistad porque nos conocemos desde niñas pero pues obviamente es de esas amistades que sabes que estamos mejor lejos”.

A ese distanciamiento, además, contribuyó que dejaron de trabajar para la misma agencia de representaciones por lo que sus agendas son cada vez más diferentes.

Wendy Guevara
 Kimberly La Más Preciosa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
