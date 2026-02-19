Nieto de Lupita D’Alessio termina en el hospital por una mordida de tiburón

“Yo sigo en shock porque no te lo imaginas con tu hijo”, dice Marichelo cuando cuenta lo que les pasó en Tulum.

La esposa de Jorge D’Alessio narró en un video de su perfil de Instagram que durante el pasado fin de semana en dicha playa, sus hijos Santi y Pato estaban junto con un amigo jugado en la orilla del mar.

“El agua no les llegaba a la cintura”. contó Marichelo para dar una idea de lo que sucedió.

“Pato”, que es el menor de los niños, de pronto comenzó a gritar desesperado porque algo lo había “picado”.

Marichelo y Jorge corrieron hacia el mar pero fu Santi, el hermano mayor de Pato, el que llegó primero y logró arrastrarlo hacia la playa.

“Fue el héroe de la situación”.

Lo que encontró Marichelo al llegar con “Patito” fue terrible: una de sus piernas estaba ensangrentada.

Lo llevaron al hospital y el médico suturó la herida para darles un diagnóstico que no esperaban: lo había mordido un tiburón.

¿Cuál es el estado de salud del nieto de Lupita D’Alessio?

Marichelo cuenta que el nieto de Lupita D’Alessio se portó con valentía y que a pesar de lo complicado del momento, tanto ella como sus hijos coincidieron en que es evidente que lo que les pasó fue una reacción de la naturaleza.

“Santi me dijo: es que están defendiendo su casa. Y yo creo que sí, que les hemos hecho tanto daño que ahora suceden estas cosas”.

De acuerdo con el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón, una base de datos auspiciada por la Universidad de Florida, en 2025 se registraron 47 ataques, lo que marca una tendencia a la baja desde hace tres años.

Marichelo explica que decidió contar la anécdota como una una manera de alertar a las personas.

Pato fue atendido primero en Tulum y luego en la Ciudad de México, donde se recupera satisfactoriamente.