

Tefi Valenzuela recuerda video dedicado a Eleazar Gómez cuando estuvo en la cárcel: “me da lástima”

Valenzuela fue quien llevó a juicio a Eleazar, actual integrante de La Granja VIP, por violencia machista

October 30, 2025 • 
Alejandro Flores
video eleazar gomez (1).jpg

Eleazae actualmente participa en La Granja VIP

Azteca

Tefi Valenzuela hizo dos publicaciones en su Instagram que coincidieron con las historias que Eleazar Gómez contó en La Granja VIP sobre los meses que estuvo en la cárcel.

Valenzuela denunció y llevó a juicio a Eleazar a finales de 2020, cuando lo acusó de violencia machista. Eleazar fue vinculado a proceso y estuvo poco más de tres meses en prisión.
En un juicio abreviado, Tefi Valenzuela aceptó un acuerdo que implicaba reparación del daño y disculpa pública, además de la aceptación de Eleazar de la culpabilidad del hecho.

“Estuvo bien gacho, yo estaba en un lugar donde perdí lo que te digo: la voz, la capacidad de defenderme. No es que esas se superen o no se superen”, dijo Eleazar este miércoles durante un receso que tuvo en La Granja VIP, donde actualmente es peón y está nominado.

Tefi Valenzuela fue una de dos mujeres que acusaron a Eleazar de violencia. Cuando salió de prisión, se mantuvo un tiempo alejado del medio artístico. Ahora revela que durante ese periodo pensó en retirarse.

“Yo no soy un angelito pero eso sí la neta fue algo terrible. Imagínate, fue hace 5 años y todavía me cuesta trabajo hablar de ello y a veces volteo y digo: parece que fue ayer. Llegué a pensar que no iba poder a rehacer mi vida, de hecho pensé en dejar todo el medio artístico”.

Tefi Valenzuela, luego del juicio, se convirtió en una activista en favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Se fue a vivir a Estados Unidos desde donde ofrece apoya a diferentes asociaciones.

eleazar gómez.png

Tefi publicó el video en Instagram

Instagram

¿Mensaje para Eleazar Gómez?

Mientras Eleazar ha estado en La Granja VIP, Tefi ha hecho varias publicaciones sobre esta labor a favor de las mujeres, sobre todo impulsando la denuncia legal de la violencia que se ejerce en su contra.
Y este 29 de octubre, el mismo día que Eleazar habla por primera vez de su tiempo en la cárcel, Valenzuela publica un fragmento del video “El perdón”.

Publicada en 2021, justo un mes después de la sentencia en contra de Gómez, el video fue polémico porque era protagonizado por Tefi y un hombre galán con rasgos muy parecidos a los de Eleazar.

La letra de la canción, además, alude a una relación como la que tuvieron.
Te cogí en la mentira
Me da lástima ver como
Ahora me miras
Yo te lloraba, rogaba y pedía
Pero mira como el karma te tira

A pesar de las referencias, Tefi hasta ahora no ha mencionado el nombre de Eleazar Gómez.

Eleazar Gómez Tefi Valenzuela
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
