Susana Zabaleta destapa que no pudo amamantar a su hija POR CULPA de Morris Gilbert y de unas chinches

“Me mandó a hablar y me dijo ‘esto no está funcionando’… ahorita sería demandado”.

Susana Zabaleta tuvo una charla donde por primera vez contó cómo tuvo que dejar de amamantar a su hija Elizabetha por culpa de una plaga de chinches y también por la injerencia del productor de teatro Morris Gilbert.

Resulta que Susana acababa de ser madre y al mismo tiempo le ofrecieron sumarse al elenco de la puesta ‘Don Quijote de la Mancha’, misma que era producida por Morris.

Zabaleta afirma que ante la invitación se negó por los tiempos que le dedicaba a su bebé, sin embargo, relató que el productor la convenció. “‘Tráete a la niña, no pasa nada”.

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Era el año 2000, la cantante daba vida a ‘Aldonza/Dulcinea’ y compartía el escenario con actores como Roberto Blandón y Carlos Cobos. En ese entonces no se habían implementado los derechos de las madres lactantes.

“Todavía no se usaba este rollo que empezó en Estados Unidos y en Europa de si la mujer esta amamantando se le da su tiempo”.

Entre los ensayos, dice Susana que le pedía tiempo a Morris para darle de comer a su pequeña, y aunque al principio aseguró no tener inconvenientes en darle tiempo a la madre y su bebé, después cambió de opinión.

“Me mandó a hablar y me dijo ‘esto no está funcionando’… ahorita sería demandado. Y dijo ‘no está funcionado porque paras los ensayos para darle de comer a la niña, te tardas una hora y mientras todos estamos esperando, entonces vamos a hablarle a alguien más’”, relató Zabaleta.

Sin embargo, no fue despedida de la obra sino que el productor decidió que alternara su personaje con otra actriz.

Susana se adaptó y entre los ensayos, cuenta que le pidieron colocarse el vestuario para hacer pruebas.

“Entonces me dicen: ‘este es tu vestuario por qué no medio ensayamos con el vestuario’. Me pongo el vestuario y traía chinches. Venía de España, había estado mucho tiempo en la aduana. Llego en la noche a mi casa, me quito la ropa, agarro a la niña y me hace (cara de rechazo). Me la pongo en la otra y me hace (otra cara de rechazo), entonces le hablo a mi mamá, ‘¿qué pasó?’. Me dijo ‘quítate toda la ropa y checa a ver si no tienes algo. Me quito toda la ropa y estaba llena de bolas rojas de las chinches que me habían picado”.

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La intérprete sentenció que desde ese momento no pudo volver a alimentar a su hija.