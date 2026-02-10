Sobrino de Edith Márquez llora la muerte de su padre a días de perder a su mamá: “Es una terrible pesadilla”

“Parece una terrible pesadilla la que estoy viviendo, pero hoy mi padre también partió al cielo”, escribió José Camar, el sobrino de la cantante Edith Márquez. Y es que sólo habían pasado horas del deceso de su mamá, Lily Márquez.

Fue a través de una publicación en Instagram donde el joven actor y modelo expresó el profundo dolor que le deja la partida de sus dos padres con una deferencia de dos días.

“Sé que hoy también tengo otro angelito de la guarda en el cielo, y mi mamá y tú ya están festejando allá arriba juntos. Que sueño”, añadió José.

“Te amo papá vuelta alto, guía mi camino como siempre lo hiciste y te veo en otra vida para ir por una McDonalds con unas papotas que tanto te gustaban. Hoy eres libre de todo”, concluyó.

Un día antes había anunciado la muerte de su mamá

En el mismo mensaje, Camar dedicó unas palabras a manera de homenaje a su papá, asegurando que era

José había informado el deceso de su madre, Lily Márquez, al tiempo que agradecía el apoyo económico que recibió mediante su página GoFundMe.

Por su parte, la famosa cantante Edith, también dedicó un emotivo mensaje a su hermana. “Y entonces me encuentro en un silencio cruento, amargo y desolador (...) Vuela muy alto hermanita mía, y mándanos fuerza y sabiduría para aprender a vivir sin ti”.

