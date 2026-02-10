Suscríbete
Sobrino de Edith Márquez llora la muerte de su padre a días de perder a su mamá: “Es una terrible pesadilla”

José Camar se despidió de su papá, asegurando que era su “mayor ejemplo a seguir”.

Febrero 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Sobrino-Edith-Márquez.jpg

José Camar sufre la pérdida de sus padres.

Instagram

“Parece una terrible pesadilla la que estoy viviendo, pero hoy mi padre también partió al cielo”, escribió José Camar, el sobrino de la cantante Edith Márquez. Y es que sólo habían pasado horas del deceso de su mamá, Lily Márquez.

Fue a través de una publicación en Instagram donde el joven actor y modelo expresó el profundo dolor que le deja la partida de sus dos padres con una deferencia de dos días.

En el mismo mensaje, Camar dedicó unas palabras a manera de homenaje a su papá, asegurando que era
“su mayor ejemplo a seguir, clon, guía, apoyo y héroe”.
“Sé que hoy también tengo otro angelito de la guarda en el cielo, y mi mamá y tú ya están festejando allá arriba juntos. Que sueño”, añadió José.
El sobrino de Edith Márquez compartió una galería de fotos en donde mostró la cercana relación que tuvo con su padre, así como el cariño que tuvo con su madre, Lily.

“Te amo papá vuelta alto, guía mi camino como siempre lo hiciste y te veo en otra vida para ir por una McDonalds con unas papotas que tanto te gustaban. Hoy eres libre de todo”, concluyó.

Un día antes había anunciado la muerte de su mamá

José había informado el deceso de su madre, Lily Márquez, al tiempo que agradecía el apoyo económico que recibió mediante su página GoFundMe.

Por su parte, la famosa cantante Edith, también dedicó un emotivo mensaje a su hermana. “Y entonces me encuentro en un silencio cruento, amargo y desolador (...) Vuela muy alto hermanita mía, y mándanos fuerza y sabiduría para aprender a vivir sin ti”.

Edith Márquez
Ericka Rodríguez
