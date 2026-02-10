Suscríbete

David Bisbal confirma el deceso de su padre: “hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón”

Don José Bisbal Carrillo murió a los 84 años.

Febrero 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Muere-papá-Bisbal.jpg

David Bisbal confirmó la muerte de su padre.

Instagram

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”.

De esta forma, David Bisbal, compartió en sus redes sociales que murió su padre, don José Bisbal Carrillo, de 84 años.

Medios locales describen al padre del cantante como un campeón, no sólo porque en sus últimos años le dio batalla al Alzheimer que padecía, sino porque también dejó huella en el boxeo, convirtiéndose en una de las grandes figuras de su país.

‘Pepe’ llenaba las gradas de los rings de box y llegó a proclamarse campeón en siete ocasiones.

Lejos de llevarlo en el anonimato, David siempre intentó visibilizar el padecimiento de su padre y compartía momentos especiales con don ‘Pepe’ en su lucha diaria.

TE RECOMENDAMOS: Fernanda Castillo, de luto por el fallecimiento de su padre: “Aguantaste golpes que no podría imaginar”

En diciembre del 2025, con motivo de su cumpleaños, David le dedicó con unas emotivas palabras.

Otras muertes que duelen

Otras muertes que duelen

MURIÓ LUPITA TORRENTERA.jpg
Famosos
Murió Lupita Torrentera, uno de los grandes amores de Pedro Infante: esto es lo que se sabe
Abril 25, 2025
 · 
Judith Martínez
cancun cuerpo
Viral
¡Conmoción en Cancún! Un joven de 20 años murió tras salvar a su amiga en la playa: así encontraron su cuerpo
Abril 25, 2025
 · 
Alexis Ceja
“A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que sólo conocen los verdaderos campeones. Echo de menos poder tener una conversación con él. Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería. Hoy reconoce algo muy importante todavía, el poder de un abrazo”, escribió.

El artista andaluz también mostró parte de lo que significa convivir con la enfermedad en el documental de Movistar Plus+', Bisbal.

En una de las escenas aparece junto a su progenitor, visiblemente emocionado y fuerte a la vez, cantándole, hablándole con ternura y dándole todo el amor con el que José ha partido.

NO TE VAYAS SIN LEER: Tragedia en ‘Apocalypto’, muere OTRO actor a tan sólo 9 días del deceso de Gerardo Taracena

Compañeros, colegas y seguidores del cantante le han dejado mensajes de apoyo y solidaridad ante el carrusel de fotos que ha publicado como tributo a su padre.

Descanse en paz.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
Thalí-García.jpg
Famosos
Actriz de ‘El Señor de los Cielos’ revela terrible CRISIS personal: “Estoy totalmente abandonada y debilitada”
La actriz compartió que en 2020 fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune.
Febrero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sherlyn-hermano.jpg
Famosos
Hermano de Sherlyn se quitó la vida hace 16 años y lo REVIVEN con Inteligencia Artificial
La actriz también dijo que le mostró las imágenes a su hijo y terminó confundido.
Febrero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Apocalypto-muertes.jpg
Famosos
Tragedia en ‘Apocalypto’, muere OTRO actor a tan sólo 9 días del deceso de Gerardo Taracena
Y a finales de enero, otro integrante de la cinta fue arrestado por violencia, embriaguez y sustancias.
Febrero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Erika-Zaba.jpg
Famosos
Erika Zaba cachó infidelidad de su ex; le cayó de sorpresa en una fiesta y lo encontró ABRAZANDO a la otra
La cantante contó cuando enfrentó a su exnovio, pero en ese momento estaba acompañado.
Febrero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez