David Bisbal confirma el deceso de su padre: “hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón”

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”.

De esta forma, David Bisbal, compartió en sus redes sociales que murió su padre, don José Bisbal Carrillo, de 84 años.

Medios locales describen al padre del cantante como un campeón, no sólo porque en sus últimos años le dio batalla al Alzheimer que padecía, sino porque también dejó huella en el boxeo, convirtiéndose en una de las grandes figuras de su país.

‘Pepe’ llenaba las gradas de los rings de box y llegó a proclamarse campeón en siete ocasiones.

Lejos de llevarlo en el anonimato, David siempre intentó visibilizar el padecimiento de su padre y compartía momentos especiales con don ‘Pepe’ en su lucha diaria.

TE RECOMENDAMOS: Fernanda Castillo, de luto por el fallecimiento de su padre: “Aguantaste golpes que no podría imaginar”

En diciembre del 2025, con motivo de su cumpleaños, David le dedicó con unas emotivas palabras.

“A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que sólo conocen los verdaderos campeones. Echo de menos poder tener una conversación con él. Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería. Hoy reconoce algo muy importante todavía, el poder de un abrazo”, escribió.

El artista andaluz también mostró parte de lo que significa convivir con la enfermedad en el documental de Movistar Plus+', Bisbal.

En una de las escenas aparece junto a su progenitor, visiblemente emocionado y fuerte a la vez, cantándole, hablándole con ternura y dándole todo el amor con el que José ha partido.

NO TE VAYAS SIN LEER: Tragedia en ‘Apocalypto’, muere OTRO actor a tan sólo 9 días del deceso de Gerardo Taracena

Compañeros, colegas y seguidores del cantante le han dejado mensajes de apoyo y solidaridad ante el carrusel de fotos que ha publicado como tributo a su padre.

Descanse en paz.

