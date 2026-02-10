Olivia Collins confiesa: “Mi exmarido me golpeaba y yo a él”; luego ella quiso SUICIDARSE en un acantilado

“Salí corriendo sin pensar. Ya era como el ‘shock’, el extremo de que yo ya no podía más con eso”.

En diversas ocasiones, la actriz Olivia Collins ha narrado que vivió un matrimonio lleno de violencia física, emocional y psicológica al lado del fallecido Silvio García-Patto.

El empresario y publicista con quien se casó era dueño de su propia compañía llamada ‘García-Patto Publicistas S.A.’, la cual llevaba más de 55 años en el mercado y vendía sus servicios en México, Nueva York y Tokio.

Durante su matrimonio con Olivia, vivieron en Barcelona, España. La pareja se casó en 1991 y se divorciaron en 2011.

Collins, ofreció una entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino’ y ahí se sincero y reveló que tras tocar fondo salió corriendo de su casa en España para lanzarse por un acantilado de más de 3 mi metros.

“Sí tuve un intento de suicidio”, esto tras reconocer que quiso quitarse la vida tras los abusos físicos y emocionales que vivió al lado de García-Patto.

“Salí corriendo sin pensar. Ya era como el ‘shock’, el extremo de que yo ya no podía más con eso. Me acuerdo que salí y me fui corriendo, pero gracias a Dios, estaba mi hermana, una chica que me llevé de aquí, que me ayudó siempre, con su hijo, Cata, que es mi ángel de la guarda”, indicó.

Olivia relató que Cata tenía una casita afuera de la suya y que al escuchar sus gritos salió su hijo Ricardo y “me agarro del pie”.

Ahora, en una reciente charla con Shanik Berman, Collins reafirmó que hubo golpes físicos de García-Patto hacia ella, pero también de la actriz a su exesposo.

Y enfatizó en que hubo “muchas broncas, (porque) cuando uno denuncia y que no te creen… en esa época las leyes estaban pero mal”, dijo la exhorbitante de ‘La Casa de los Famosos’.

Al ser cuestionada sobre las razones que la hicieron terminar con esa relación, Olivia aseguró que fue por “mi estado de ánimo, yo ya no quería vivir, yo ya quería irme al otro mundo, entonces eso fue lo que realmente me abrió los ojos. Dije ‘¿dónde estoy?’”.

Y reflexionó sobre la violencia que sufrió. “Aguanté y te pasan las cosas en la vida porque tienes la fortaleza para eso, yo creo que aprendí mucho, ya no lo permito”, finalizó.

“Entonces, después de eso hubo una reflexión muy grande en mí y hablé con mis hijas. Me dijeron, ‘sí, mami, hazlo por ti’”, mencionó la actriz al borde del llanto.

En entrevistas anteriores, la actriz afirmó que habla del tema porque busca que las mujeres comprendan que tiene que valorarse. “Lo digo ahora porque la mujer tiene que valorarse. Quiero que, de verdad, la mujer no se someta tanto. A veces cometemos el error por los hijos, pero los hijos también necesitan una salud, en una pareja, en un matrimonio, en amistad”.MIRA TAMBIÉN:Luego del trago amargo, Collins regresó a México para iniciar una nueva vida; sin embargo, lo hizo sin sus hijas, pues García-Patto no lo permitió.

“Haber dejado a mis hijas fue… hasta hoy no lo puedo superar, porque me perdí mucha parte de ellas. Al fin sí se las quedó”, relató.

Con el tiempo pudo recuperarlas, aunque ha sido un trabajo complejo.

